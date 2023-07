Πολιτική

Βουλή - Δένδιας για εθνικά θέματα: Οι 4 άξονες στην Άμυνα

Ο Νίκος Δένδιας ανέλυσε τον κυβερνητικό σχεδιασμό στον τομέα εθνικής άμυνας. Το μήνυμα σε Τουρκία και στην Ακροδεξιά.

«Θα επιδιώξουμε, όπως εμπράκτως αποδείξαμε την προηγούμενη τετραετία, την εθνική συναίνεση ή τουλάχιστον την εθνική συνεννόηση και κατανόηση στις βασικές επιλογές», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή.

Ο Νίκος Δένδιας έσπευσε παραλλήλως να τονίσει πως «ουδείς στην αίθουσα είναι εξ ορισμού περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης και ουδείς σε αυτή την αίθουσα εκδίδει πιστοποιητικά πατριωτισμού και ουδείς σε αυτή την αίθουσα κατέχει πατριδόμετρο». Ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε δε στο σημείο αυτό πως σε ό,τι τον αφορά «δεν θα επιτρέψει να συρθούν τα εθνικά θέματα σε βούρκο λαϊκισμών, σε λάσπη κομματικών αντιπαραθέσεων», γιατί δεν είναι ορθή η επιστροφή στις «κομματικές κορώνες που κυριαρχούν των εθνικών συμφερόντων» και η επιστροφή στην «πατριδοκαπηλία» που «δηλητηριάζει» την εθνική ομοψυχία.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, αναφερόμενος στη γειτονική Τουρκία, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα εξακολουθεί να τείνει κλάδο ελαίας, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών και προσβλέπει σε βελτίωση των σχέσεων, ιδίως μετά το παράθυρο ευκαιρίας, που φαίνεται να άνοιξε μετά τον καταστροφικό σεισμό». 'Αλλωστε, όπως σημείωσε, είναι γνωστό πως η Ελλάδα διαχρονικά επιζητά την ειρήνη και τη σταθερότητα και για να πετύχει την ειρήνη και σταθερότητα οφείλει να στέλνει το μήνυμα ότι θα προασπίσει, με απόλυτη αποφασιστικότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και ότι δεν είναι ανεκτή διολίσθηση σε οτιδήποτε αφορά τη εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της, την κυριαρχία της, και «αυτό δεν συνιστά διακριτική ευχέρεια, αποτελεί δεδομένη συνταγματική υποχρέωση και καθήκον έναντι της ιστορίας της και των επερχόμενων γενεών.

Γι΄αυτό το λόγο άλλωστε, είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, η Ελλάδα διαμορφώνει μια ισχυρή δύναμη αποτροπής, μια ρομφαία δικαίου δυνάμενη να δώσει απαντήσεις στο πεδίο αλλά ευχόμενη να μην απαιτηθεί η χρήση της. «Γι΄αυτό επιβάλλεται να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, γιατί με το διάλογο μπορούμε να λύσουμε τη διαφορά μας, μπορούμε να προλαμβάνουμε εντάσεις, μπορούμε να αποτρέψουμε ατυχήματα. Πρέπει λοιπόν να τον επιδιώκουμε αυτόν τον διάλογο αλλά ένα διάλογο με σαφές και δεδομένο πλαίσιο, όχι ένα διάλογο περί παντός επιστητού. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε να επικαιροποιούμε και να αναδιαμορφώνουμε όσες πτυχές της εθνικής μας στρατηγικής απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες», είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Όπως ανακοίνωσε στην εθνική αντιπροσωπεία ο Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στον τομέα εθνικής άμυνας έχει τέσσερις βασικούς άξονες:

Επικαιροποίηση της πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Η αξιοποίηση των διεθνών ερεισμάτων που απέκτησε η χώρα στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες και υπάρχει μακρύς κατάλογος χωρών που αντιλαμβάνονται, με παρόμοιο τρόπο με την Ελλάδα, τη διεθνή πραγματικότητα και τις προκλήσεις των καιρών. Η διαμόρφωση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων με τα πιο προηγμένα και αποτελεσματικά οπλικά συστήματα βοηθά την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Σε αυτόν τον άξονα, θα εξεταστεί η αναδιαμόρφωση της δομής, του τρόπου διοίκησης, της εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν υβριδικές μεθόδους πολέμου και νέες απειλές. Επίσης, να μπορούν να βοηθήσουν τη δράση της πολιτικής προστασίας, να βοηθήσουν τη διαχείριση κρίσεων, να ενισχύσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Θα εξεταστεί η δυνατότητα ώστε η στρατιωτική θητεία να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα νέων πιστοποιημένων δεξιοτήτων, που να μπορούν να αξιοποιηθούν μετά στην πολιτική ζωή. «Η στρατιωτική θητεία είναι η αυτονόητη προσφορά κάθε Έλληνα στην πατρίδα αλλά επίσης, μπορεί να αποδειχθεί χρησιμότατη περίοδος εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν μετά και τη ζωή του ατόμου και την πρόοδο της κοινωνίας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Θα συνεχιστούν και επιταχυνθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα που διασφαλίζουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διαθέτουν τους υλικούς πόρους που απαιτούνται. Τα 24 Rafale, οι τρεις συν μια Belhara, τα 83 F-16 που αναβαθμίζονται, τα 19 προγράμματα προμηθειών με πιο εμβληματικό αυτό της απόκτησης συν 20 F-35, η αναβάθμιση των 37 μαχητικών F-16, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες των ΕΔ. Με προσοχή θα δει το υπουργείο και τα παλιά προγράμματα που για διάφορους λόγους αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Θα υπάρξει ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Θα υπάρξει σχεδιασμός για την αναβάθμισή της αλλά πρέπει να υπάρξει πρόνοια για την αντιμετώπιση των υπαρχουσών παθογενειών και γι΄αυτό είναι απαραίτητη και η στενή συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. «Η αμυντική βιομηχανία θα τονώσει την καινοτομία, την έρευνα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις συνεργασίες με ευρωπαϊκές συνεργασίες, να εξαντλήσουμε υπάρχουσες ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, να ενισχύσουμε τη συνεργασία πανεπιστημίων και Ενόπλων Δυνάμεων», είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Θα υπάρξει μέριμνα για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αποτελεί τον βασικό πυλώνα ισχύος των ΕΔ και επιτελεί το καθήκον του με αίσθημα ευθύνης και με αυταπάρνηση, «με υλικές παροχές από την πολιτεία που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος της αποστολής τους».

Ο κ. Δένδιας προανήγγειλε αξιοποίηση της τεράστιας ανεκμετάλλευτης ακίνητης περιουσίας των ΕΔ ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά για τη βελτίωση των συνθηκών, να δημιουργήσει ευκαιρίες για την εύρεση στέγης για το προσωπικό, σε κάθε σημείο της Ελλάδας και σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και σε νησιωτικές περιοχές που το κόστος είναι δυσβάσταχτο. «Πρέπει το προσωπικό να είναι απαλλαγμένο από τα διάφορα καθημερινά προβλήματα για να είναι προσηλωμένο στην αποστολή του», είπε ο Νίκος Δένδιας.

