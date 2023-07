Κόσμος

Ερντογάν - Μπάιντεν: Συνάντηση με ευχαριστίες, ευχές και υποσχέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκάρδιο κλίμα στη συνάντηση Μπάιντεν και Ερντογάν στο Βίλνιους. Ο διάλογος των δύο ηγετών.

-

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε σήμερα τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το «θάρρος» που επέδειξε, όταν εγκατέλειψε την εναντίωσή του στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, ο Μπάιντεν χαιρέτισε τη θετική κατάληξη μιας σημαντικής διπλωματικής προσπάθειας, στόχος της οποίας ήταν να σταματήσει ο Ερντογάν να μπλοκάρει την υποψηφιότητα της Σουηδίας.

«Σας ευχαριστώ για τη διπλωματία σας και το θάρρος σας. Και σας ευχαριστώ για την ηγεσία σας», είπε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος στον Ερντογάν.

Ο Μπάιντεν είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και την Κυριακή επί μία ώρα, ενώ βρισκόταν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο και να αποφευχθεί μια αποτυχία της συνόδου στο Βίλνιους.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε "καλή τύχη" στον Μπάιντεν ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ

Αφού χάρισε στον Τζον Μπάιντεν μια διπλωματική νίκη, διευκολύνοντας την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Αμερικανό ομόλογό του «καλή τύχη» ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές του 2024.

«Τώρα προετοιμάζεστε για τις επερχόμενες εκλογές», είπε ο Ερντογάν στη συνάντηση που είχε με τον Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. «Και, με τις επικείμενες εκλογές, θέλω να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να σας ευχηθώ καλή τύχη», πρόσθεσε.

Γελώντας, ο Μπάιντεν απάντησε: «Ευχαριστώ… Ανυπομονώ να συναντηθώ μαζί σας τα επόμενα πέντε χρόνια».

Η πρόσχαρη συνάντηση, την οποία παρακολούθησαν οι δημοσιογράφοι, σηματοδοτεί μια στροφή στις τεταμένες, κάποιες φορές, σχέσεις των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος θα επιδιώξει την επανεκλογή του στις προεδρικές του 2024 και θέλει να προβάλει στην προεκλογική εκστρατεία του τις επιτυχίες του στη διαχείριση των διεθνών συμμαχιών.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που είναι το φαβορί για το χρίσμα του κόμματος, είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Ερντογάν και για άλλους αυταρχικούς ηγέτες κατά τη διάρκεια της θητείας του, όμως περιστασιακά διαφοροποιούνταν από την τουρκική εξωτερική πολιτική.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets US President Joe Biden on the sidelines of NATO Summit in Vilnius, Lithuania pic.twitter.com/aHFjnIaWuH

— Anadolu English (@anadoluagency) July 11, 2023

Ιερά Οδός: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρένο

Πέθανε η Υβόννη Μεταξάκη

Καύσωνας “Cleon”: Το Παναθηναϊκός - Χάποελ Μπερ Σεβά άλλαξε ώρα