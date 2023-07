Σουηδία - ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν έδωσε το πράσινο φως

Ο Τούρκος πρόεδρος συμφώνησε να προχωρήσει η ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία. Η ανακοίνωση έκανε ο γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει στο κοινοβούλιο το αίτημα της Σουηδίας για ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ από το Βίλνιους.

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω (…) ότι ο πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το ενταξιακό πρωτόκολλο για τη Σουηδία στη μεγάλη Εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατόν και να συνεργαστεί στενά με το κοινοβούλιο για να διασφαλίσει την επικύρωσή του», είπε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

r the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba