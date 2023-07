Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: 4 υποψήφιοι και 2... μπαλαντέρ για την ηγεσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρευστό είναι το σκηνικό για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα. Απο τι εξαρτώνται οι τελικές αποφάσεις για τους υποψηφιούς "σε εκκρεμότητα".

-

Με τοποθετήσεις στελεχών συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία εκλογής του αρχηγού.

Ρευστό παραμένει πάντως το σκηνικό της εσωκομματικής μάχης, αφού την ηγεσία διεκδικούν μεν τέσσερα στελέχη που κατέθεσαν επισήμως υποψηφιότητα (Αχτσιόγλου, Τσακαλώτος, Παππάς, Τζουμάκας) αλλά υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα (Τεμπονέρας, Πολάκης) που άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να πάρουν μέρος στη διαδικασία εάν αυτή αναβληθεί για μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Η πρώτη ημέρα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε χθες χωρίς να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, τουλάχιστον ως προς το θέμα των υποψηφιοτήτων. Και αυτό γιατί ο συντονιστής της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος, Διονύσης Τεμπονέρας και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, δεν κατέθεσαν υποψηφιότητα αλλά παραμένουν υπό προϋποθέσεις στο παιχνίδι της διεκδίκησης της ηγεσίας.

Υπό προϋποθέσεις στο παιχνίδι Τεμπονέρας – Πολάκης

Ειδικότερα, ο κ. Τεμπονέρας δεν απέκλεισε την πιθανότητα να είναι και εκείνος υποψήφιος αν μετατεθεί ο χρόνος εκλογής του προέδρου του κόμματος. «Λέμε ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να μετατεθούν για αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές προκειμένου να προκύψει εκλογή προέδρου και να μείνουμε σε αυτό που γνωρίζαμε παραδοσιακά στην αριστερά ότι πρέπει τελικά οι πολιτικές να είναι εκείνες που προσδιορίζουν τα πρόσωπα και όχι τα πρόσωπα τις πολιτικές» είπε ο κ. Τεμπονέρας και πρόσθεσε χαρακτηριστικά «φωτογραφίζοντας» μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

«Αν κατορθώσουμε και κάνουμε ένα συνέδριο βάσης, που θα έχει μαζική συμμετοχή για όλα τα μέλη και θα συμμετέχουν όλοι δημοκρατικά, τότε είμαι βέβαιος ότι τα πολιτικά συμπεράσματα και το πολιτικό πλαίσιο που θα προκύψει θα είναι εκείνο που θα μας αναδείξει τα πρόσωπα εκείνα που μπορούν να το υπηρετήσουν. Εκεί βεβαίως είναι τα πάντα ανοικτά». Σημειώνεται ότι ο κ. Τεμπονέρας ταυτίζεται μεν με την πρόταση άλλων στελεχών (Ν. Παππάς, Χρ. Σπίρτζης κ.α.) για μετάθεση των διαδικασιών αλλά διαφοροποιείται ως προς τον χαρακτήρα του συνεδρίου καθώς επιθυμεί αυτό να είναι έκτακτο και όχι διαρκές κάτι που συνεπάγεται την εκλογών νέων συνέδρων.

Το μισό «όχι» του Πολάκη

Μέσα στον χορό, έστω και ανεπισήμως, παραμένει όμως και ο Παύλος Πολάκης ο οποίος ανακοίνωσε τελικά χθες ότι δεν θα καταθέσει υποψηφιότητα αλλά συνέδεσε και εκείνος την απόφασή του με τον χρονισμό της εκλογής του νέου ή της νέας προέδρου του κόμματος. «Αν πάμε σε μια λογική και μια fast track διαδικασία και με όρους life style που προσπαθούν να επιβάλουν μια σειρά από συστημικά Μέσα, τότε σε αυτή τη διαδικασία εγώ δεν έχω θέση» είπε.

Συμπλήρωσε, όμως, ότι αν γίνει δεκτή η εισήγησή του για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών μετά τις κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση τότε θα διεκδικήσει και εκείνος την ηγεσία. «Αν αυτό γίνει αποδεκτό στην ψηφοφορία τότε, ναι, είναι ανοικτό για μένα να καταθέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος του κόμματος», επισήμανε, αναφερόμενος στις αποφάσεις που θα ληφθούν στη σημερινή δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Σήμερα το χρονοδιάγραμμα

Η απόφαση για το χρονοδιάγραμμα (διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή προέδρου από τη βάση) θα ληφθεί σήμερα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτική Γραμματεία έχει προτείνει να διεξαχθεί διαρκές συνέδριο στις 26-27 Αυγούστου να διεξαχθεί διαρκές συνέδριο το οποίο θα εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την προεδρία του κόμματος.

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογή προέδρου με ψηφοφορία από τη βάση, Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος ή υποψήφια που θα ξεπεράσει το 50% θα διεξαχθεί και δεύτερος γύρος στις 10 Σεπτεμβρίου. Ανεξάρτητα, πάντως, από τη σημερινή απόφαση ο χρονισμός των εσωκομματικών εκλογών αναμένεται να τεθεί στην κρίση και των μελών του συνεδρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβούρι: 6χρονος πέθανε στην παραλία “μπροστά στα μάτια” των γονιών του

Συνταξιούχοι: 5 + 4 μέτρα στήριξης στην διετία 2023 - 2024

ΗΠΑ - Καύσωνας: 51 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία (εικόνες)