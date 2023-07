Πολιτική

Δούρου: την άρση της ασυλίας της ψήφισε η Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ξεκινήσει και πάλι η δίκη για το Μάτι.

-

Ομόφωνα έγινε δεκτό από την ολομέλεια το αίτημα της εισαγγελικής αρχής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου.

Συγκεκριμένα, στην αίτηση της εισαγγελικής αρχής που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η Ρένα Δούρου βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων, ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται οι αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δια παραλείψεως κατά συρροή και της σωματικής βλάβης από αμέλεια δια παραλείψεως από υποχρέους κατά συρροή, στις 23 Ιουλίου 2018 στο Νέο Βουτζά, στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι Ανατολικής Αττικής. Στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα η κα Δούρου έφερε την ιδιότητα της περιφερειάρχη Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα της εισαγγελικής αρχής διαβιβάστηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή.

Η ακροαματική διαδικασία για τη δίκη έχει διακοπεί από τις αρχές του μήνα, αμέσως μετά την εκλογή της κ. Δούρου στο βουλευτικό αξίωμα, και η επανέναρξη της έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου. Αν η Βουλή καθυστερούσε να εισάγει για συζήτηση και ψήφιση την αίτηση άρσης ασυλίας ήταν πιθανό το δικαστήριο να υποχρεωθεί σε νέα αναβολή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Βουλής αποφάσισε την εφαρμογή της διαδικασίας της απευθείας εισαγωγής της υπόθεσης στην ολομέλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Μαρινάκης κατά Ερντογάν: “Ποιος μιλάει;” (βίντεο)

Τουρκία - Αίγυπτος: διόρισαν πρέσβεις και "ζεσταίνουν" την σχέση τους

Φιλαδέλφεια: Μακελειό την παραμονή της 4ης Ιουλίου (εικόνες)