Φωτιές σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κάρυστο: Σε “πύρινο κλοιό” σπίτια και επιχειρήσεις (εικόνες)

Η φωτιά μπήκε στο χωριό Ασκληπιείο στη Ρόδο και καίει σπίτια. Στην Κάρυστο το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων. Βελτιωμένη η κατάσταση σε Αιγιαλεία και Κέρκυρα.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα που παραμένουν ενεργά σε όλη τη χώρα, με το κυριότερο πρόβλημα να εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στη Ρόδο και ειδικά στο χωριό Ασκληπιείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από εθελοντές και κατοίκους της περιοχής, προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο τα δυο μέτωπα που είχαν περικυκλώσει την περιοχή το βράδυ της Κυριακής, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Έτσι λίγο πριν τις 10 το πρωί, η φωτιά έφτασε στο χωριό και άρχισε να καίει σπίτια με τον κόσμο να κάνει έκκληση για βοήθεια και το γενικότερο σκηνικό να θυμίζει εμπόλεμη κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο πριν τις 11:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση, σε Γεννάδι και Βάτι.

Κρίσιμη είναι και η κατάσταση στην Κάρυστο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ειδοποιήθηκαν, μέσω του 112, οι κάτοικοι σε Λιβάδι και Καστρί να εκκενώσουν τις περιοχές και να κατευθυνθούν προς Κάρυστο, ενώ λίγο μετά τις 6 νέο μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Πλατύς Γιαλός να εκκενώσουν προς Κάρυστο.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς το πρωί εκτεινόταν σε μήκος 7 χιλιομέτρων, όταν στη μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στην περιοχή Δερβενάκια της Αιγιαλείας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε μάχη για να μη φτάσει η φωτιά σε κατοικημένες περιοχές και χάρη στις ρίψεις νερού από 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη κι άλλα 2 ελικόπτερα, το μέτωπο της φωτιάς περιορίστηκε.

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στην Κέρκυρα. Δόθηκαν εντολές εκκένωσης για τους οικισμούς Σάντα, Μέγκουλα, Πόρτα, Παλιά Περίθεια, Σινιές, Βιγγλατούρι, Νησάκι, Ρου, Κατάβολο, Κέντρωμα, Τρίτσι, Κοκκοκύλας, Σαρακηνιάτικα, Πλαγιά, Καλάμι, Βλαχάτικα και Καβαλλέραινα, έπειτα από μηνύματα μέσω 112 τα οποία στάλθηκαν στους κατοίκους τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων ανθρώπων από την παραλία Νησάκι της Κέρκυρας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 6 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 7 ιδιωτικά σκάφη μικρής χωρητικότητας, 2 ιδιωτικά σκάφη μεγάλης χωρητικότητας και 1 ρυμουλκό.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, για πέντε περιφέρειες της χώρας καθώς και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για 8 περιφέρειες, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)

