Αθλητικά

Εμπαπέ: Η Αλ Χιλάλ του δίνει 700000000 ευρώ το χρόνο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Σαουδάραβες είναι έτοιμοι να προσφέρουν 300 εκατ. ευρώ στην Παρί για να τον αγοράσουν

-

Η Παρί Σεν Ζερμέν εδώ και λίγες ημέρες έβαλε ουσιαστικά πωλητήριο στον Κιλιάν Εμπαπέ αφού ο Γάλλος δεν δέχεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του και για τη σεζόν 2024-25.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν ακολούθησε την Παρί στην Ασία. Αυτό σημαίνει πως είτε δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν είτε με αυτό τον τρόπο τον πιέζει το κλαμπ για να παραμείνει σε αυτό με τους όρους του.

El Al-Hilal le hizo una oferta a Kylian Mbappe.



Cobraria 700 millones de euros por ano. Estos son 58,3 millones por mes, 13,3 millones por semana, 2 millones por dia, 80.000 euros por mes, 1.332 por minuto, y 22 euros por segundo.



Impresionante. ?????? pic.twitter.com/B9ZgrpOmQk — Valentin Torres Erwerle ????? (@TorresErwerle) July 24, 2023

Ο Γάλλος εάν δεν ανανεώσει θα φύγει σε λίγους μήνες ως ελεύθερος για να πάει το πιθανότερο στη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία τον πολιορκεί στενά τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έχει καταφέρει να τον αποκτήσει.

Η είδηση ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι προς πώληση έχει "τρελάνει" τους Σαουδάραβες οι οποίοι εδώ και ημέρες ψάχνουν τρόπο για να τον φέρει στη χώρα που παίζει ποδόσφαιρο ο Ρονάλντο και ο Μπενζεμά.

Η Αλ Χιλάλ όπως έγραψε πριν από λίγες ώρες ο ειδικός στις μεταγραφές δημοσιογράφος Φαμπρίσιο Ρομάνο είναι έτοιμοι να δώσει 700 εκατ. ευρώ το χρόνο στον Εμπαπέ για να παίξει στη Σαουδική Αραβία τη σεζόν 2023-24 και εν συνεχεία να παραμείνει ελεύθερος.

Από την άλλη δίνει 300 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για να τον αγοράσει. Η μέση τιμή που μπορεί να πουληθεί ο Εμπαπέ είναι τα 200 εκατ. και τα 300 εκατ. εάν δοθούν θα είναι ρεκόρ όπως φυσικά και τα 700 εκατ. το χρόνο στον παίκτη.

Πηγές από την Ισπανία υποστηρίζουν ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει ήδη δεσμευτεί με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα χρόνια και το συμβόλαιο θα ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι του 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)