Εκρήξεις στη Νέα Αγχίαλο - 111 Πτέρυγα Μάχης: Απαλλάσσεται των καθηκόντων του ο Διοικητής

Πού φαίνεται να μετατίθεται ο Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης, μετά το περιστατικό εκρήξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ, ο διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης στην αεροπορική βάση Νέας Αγχιάλου, απαλλάσσεται των καθηκόντων της διοίκησης της μέχρι την ολοκληρωση της κατεπείγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης, που έχει διαταχθεί για τα αίτια και τις συνθήκες σχετικά με τις εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών, στην περιοχή Καράμπα του νομού Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο διοικητής μετατίθεται στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.

Οι ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή των αποθηκών πυρομαχικών και καυσίμων της 111 ΠΜ στη Νέα Αγχίαλο του Βόλου, με την πιο ισχυρή έκρηξη που το ωστικό της κύμα έφθασε και ταρακούνησε τον Βόλο σημειώθηκε στις 19:18, προξένησαν καταστροφές στα σπίτια, με πολλά τζάμια να έχουν σπάσει.

Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές οι Αρχηγοί, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας καθώς και του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης.

