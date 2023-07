Αθλητικά

Τραμπζονσπόρ – AEK: Πανέτοιμη για το Champions League η “Ένωση”

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πέρασε νικηφόρα από την Τραπεζούντα, κόντρα στην προπέρσινη πρωταθλήτρια Τουρκιάς, των Μπακασέτα και Κουρμπέλη.

Έτοιμη για τις αναμετρήσεις στο Champions League με την -κατά πάσα πιθανότητα- Ντιναμό Ζάγκρεμπ εμφανίστηκε η ΑΕΚ στον φιλικό αγώνα της Τραπεζούντας με την Τραμπζονσπόρ, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στην ελληνική επικράτεια ότι η αμφισβήτηση των πρωτείων της μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έβγαλε μεγάλη ωριμότητα στο παιχνίδι της και νίκησε την προπέρσινη πρωταθλήτρια Τουρκίας με 3-1 στο «Σενόλ Γκιουνές» παίζοντας σχεδόν στο «ρελαντί». Μοναδικό μελανό σημείο σε μια κατά τα λοιπά αψεγάδιαστη παρουσία ήταν ο (μυικός) τραυματισμός του Βίντα, ο οποίος αποχώρησε μόλις στο 9ο λεπτό και μένει να φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η Ένωση ξεκίνησε προσεκτικά και χωρίς να επιδιώξει να πιέσει ψηλά, καθώς το επιτελείο της ήξερε πως ο τεχνικά άρτιος και γρήγορος αντίπαλος θα πιέσει στην αρχή. Ως εκ τούτου οι «κιτρινόμαυροι» φρόντισαν αρχικά να απορροφήσουν τους όποιους αμυντικούς κραδασμούς, αλλά όταν αποφάσισαν να βγουν μπροστά η Τραμπζονσπόρ κατάλαβε από πρώτο χέρι τις δυνατότητες της νταμπλούχου Ελλάδας.

Ο Τάσος Μπακασέτας, σταρ της τουρκικής ομάδας, ήταν ένα από τα πρόσωπα του αγώνα, καθώς τέθηκε για πρώτη φορά αντίπαλος απέναντι στην πρώην ομάδα του. Παρών στην ενδεκάδα των γηπεδούχων και ο Κουρμπέλης, που αποκτήθηκε ως ελεύθερος, ενώ ο τρίτος Έλληνας της... παροικίας, ο Σιώπης, απουσίαζε καθώς έχει ζητήσει να αποχωρήσει για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 7΄ με τον Ομούρ να σουτάρει από πλάγια και τον Στάνκοβιτς να αποκρούσει σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό μετά ο Αυστριακός τερματοφύλακας σταμάτησε και την κεφαλιά του Μάξι Γκόμες. Ο Λιβάι Γκαρσία είχε ένα άστοχο σουτ στο 11΄, στο 15΄ ακυρώθηκε γκολ του, στο 18΄ είχε ένα καλό αλλά άστοχο σουτ και στο 31΄ έγραψε ακόμη ένα γκολ στους φετινούς φιλικούς.

Στο σημείο εκείνο ο Πινέδα εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Μήτογλου βρήκε την μπάλα που κατέληξε στον Γκαρσία κι εκείνος με άμεση εκτέλεση με το αριστερό άφησε «άγαλμα» τον Ουγκουρτσάν.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Τσούμπερ έβγαλε την ομάδα του μπροστά, ο Λιβάι έκανε το γύρισμα στην περιοχή και αφού αρχικά ο Πινέδα δεν κατόρθωσε να τελειώσει τη φάση, ο Ελίασον επωφελήθηκε από τις κόντρες και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 0-2.

Ένα αμυντικό σφάλμα των παικτών της ΑΕΚ, που έμειναν «καρφωμένοι» σε εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, επέτρεψε στον Μάξι Γκόμες να νικήσει με κεφαλιά τον Αθανασιάδη στο 53΄ και να μειώσει στο σκορ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε σε καμία περίπτωση το ρυθμό και τις φάσεις του πρώτου.

Ο Λιβάι είχε την ευκαιρία να κάνει τα τέρματά του δύο όταν έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει στο 69΄ το πέναλτι που είχε καταλογιστεί στο μαρκάρισμα του Μπακασέτα επί του Γκατσίνοβιτς, αλλά ο Ουγκουρτσάν απέκρουσε πέφτοντας στην αριστερή γωνία του και στη συνέχεια έβγαλε και το δεύτερο σουτ του Γκαρσία, που είχε φτάσει πρώτος στο ριμπάουντ.

Η Τραμπζονσπόρ γλίτωσε το τρίτο γκολ σε αυτή την περίπτωση αλλά όχι και στη φάση του 75ου λεπτού, όταν ο Μάνταλος έκλεψε και βρήκε τον Γκατσίνοβιτς, εκείνος έδωσε στον Σιντιμπέ που γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και ο Φαν Βέερτ, στην πρώτη επαφή με την μπάλα καθώς είχε μπει πριν από ένα λεπτό, έκανε το 3-1.

Στο 81΄ ήταν η σειρά του Αθανασιάδη να μιμηθεί τον Ογκουρτσάν αποκρούοντας το πέναλτι του Μπακασέτα, στο οποίο είχε υποπέσει (κάνοντας χέρι) ο Μάνταλος, στην τελευταία στιγμή συγκίνησης στο «Σενόλ Γκιουνές».

ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ (Νέναντ Μπιέλιτσα): Ουγκουρτσάν, Ντένσβιλ, Μπένκοβιτς (74΄ Γιλμάζ), Λάρσεν, Ερέν (69΄ Μποσλούκ), Κουρμπέλης (80΄ Χάσπολατ), Μπακασέτας, Αμπντουλκαντίρ (69΄ Μπάρντι), Βίσκα (80΄ Τέκλιτς), Τρεζεγκέ, Γκόμες (80΄ Ντεστάν).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς (46΄ Αθανασιάδης), Ρότα (46΄ Σιντιμπέ), Βίντα (9΄ Μήτογλου), Μουκουντί, Χατζισαφί (73΄ Μοχαμάντι), Σιμάνσκι (46΄ Γαλανόπουλος), Γιόνσον (63΄ Μάνταλος), Ελίασον (46΄ Γκατσίνοβιτς, 79΄ Ζίνι), Πινέδα (46΄ Άμραμπατ), Τσούμπερ (63΄ Πισάρο), Γκαρσία (73΄ Φαν Βέερτ).

