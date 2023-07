Κόσμος

Γαλλία - Δυστύχημα σε υδάτινο πάρκο: νεκρός ο πατέρας, τραυματίστηκε το παιδί

Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα σε υδάτινο πάρκο στην Γαλλία.

Ενας 35χρονος πατέρας έχασε χθες την ζωή του στην Γαλλία και το τρίχρονο παιδί του τραυματίσθηκε σοβαρά, κατά το δυστύχημα σε φουσκωτό παιγνίδι που το πήρε ο αέρας σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας στο Βαρ.

Χθες στο απόγευμα μία φουσκωτή κατασκευή ύψους 20 μέτρων στο Wonderland Waterpark, στην τουριστική πόλη Σεν-Μαξιμέν-λα-Σεντ-Μπομ, παρασύρθηκε από τον αέρα κάνοντας άλμα ύψους 50 μέτρων με δύο ανθρώπους στο εσωτερικό της, εξήγησαν οι πυροσβέστες.

Κατά την άφιξη των διασωστών, και οι δύο βρίσκονταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η καρδιακή λειτουργία επανήλθε και διακομίσθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όμως ο πατέρας υπέκυψε τελικά.

«Πώς ένα θαλάσσιο πάρκο που δεχθήκαμε στον τόπο μας για να φέρει χαρά, ευτυχία σε παιδιά μπόρεσε να μετατραπεί σε μηχάνημα θανάτου που διέλυσε μία οικογένεια; Αυτό θα μας το πει η έρευνα», που διεξάγεται από την εισαγγελία του Ντραγκινιάν, έγραψε το Facebook ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, ο άνεμος έπνεε χθες με ταχύτητα 55 χιλιομέτρων την ώρα στην περιοχή. Ολόκληρη η περιφέρεια βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές εξαιτίας του ανέμου.

