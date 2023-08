Κόσμος

Συντριβή αεροσκάφους στην Νιγηρία (βίντεο)

Διατάχθηκε έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Δεν υπάρχουν θύματα από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους νωρίτερα σήμερα στο Λάγκος, την οικονομική πρωτεύουσας της Νιγηρίας, ανακοίνωσε απόψε η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων (ΑΙΒ) της αφρικανικής χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση της AIB αναφέρεται ότι διατάχθηκε έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος ενός ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Jabiru J430, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδος). Στo αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της εταιρίας Air First Hospitality & Tours επέβαιναν δύο άνθρωποι, οι οποίοι διασώθηκαν.

Αξιωματούχος της υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, ο Ολουφέμι Όκε-Οσανιντόλου, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «ελικόπτερο» συνετρίβη σε δρόμο μπροστά από το υποκατάστημα της τράπεζας United Bank for Africa και ότι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

CCTV footage shows the moment a helicopter crashed in Lagos pic.twitter.com/67656wU2rv — Radio Nigeria (@radionigeriahq) August 1, 2023

