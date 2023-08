Κόσμος

Καπιτώλιο: Συναγερμός για “ένοπλο” σε κτήριο της Γερουσίας (εικόνες)

Η επιχείρηση εκκένωσης και οι συστάσεις της Αστυνομίας του Καπιτωλίου.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για «ένοπλο» σε κτίριο της Γερουσίας.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίριο της Γερουσίας «θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο» λόγω αναφοράς για παρουσία ενόπλου.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για πυροβολισμούς, υπογραμμίζεται.

??????- Police performing sweeps of the #Capitol building with weapons drawn. pic.twitter.com/jmKytFniIt — ?????????? ???????? (@WorldNewsIND) August 2, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, έχει ήδη εκκενωθεί ένα κτίριο γραφείων της Γερουσίας

??#BREAKING: U.S. Capitol Police are responding to Possible Active Shooter at Senate Building Evacuations are Underway



??#Washington | #DC



Currently, there's a situation in Washington DC where multiple law enforcement and other agencies are responding to a possible active… pic.twitter.com/Vm52U0yfly

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 2, 2023

Δεν εντοπίστηκαν τραυματίες και ένοπλοι

Λίγη ώρα μετά, πάντως, όπως μεταδίδει το ABC News, το τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανέφερε στον αμερικανικό μέσο πως η κλήση φαίνεται πως ήταν «φάρσα», καθώς «δεν εντοπίστηκαν ούτε τραυματίες, ούτε κάποιος ένοπλος».

Spokesperson for D.C.'s Metropolitan Police Department tells @ABC News report of active shooter at Senate office building “appears to be a bad call.”



"No injuries and no shooter were located," the spokesperson said. https://t.co/5EwLfhaTGK — ABC News (@ABC) August 2, 2023

