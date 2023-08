Κοινωνία

Ξηροκρήνη: Παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι - Έπεσε από κάγκελα σχολείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το περιστατικό. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο το παιδί.

-

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένα αγοράκι, στην Ξηροκρήνη της Θεσσαλονίκης.

Ο 13χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι.

Γύρω στις 21:00 της Τετάρτης, κάτω από ακόμη άγνωστες συνθήκες, το αγόρι έπεσε από κάγκελα σχολείου στην οδό Νικολάου Κάπατου, στην περιοχή της Ξηροκρήνης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάλη - Αρίωνας Κολιτσόπουλος: Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Κωνσταντινούπολη (εικόνες)

Χανιά: Σε 26χρονο ανήκει το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στα σκουπίδια

Ιτούδης: Καταγγελία από Τούρκο γείτονά του για ρατσιστική συμπεριφορά (βίντεο)