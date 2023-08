Οικονομία

Λαθραία τσιγάρα: Νταλίκα γεμάτη χύμα καπνό εντόπισε το Λιμενικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόνοι λαθραίου καπνού επιχειρήθηκε να “μεταναστεύσουν” από το λιμάνι της Πάτρας. Δείτε πόση ήταν η ποσότητα που βρέθηκε και πόσα εκατομμύρια ευρώ από φόρους και δασμούς θα έχανε το Δημόσιο.

-

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση δεκατεσσάρων τόνων και τριακοσίων πενήντα πέντε κιλών (14.355,00 kgr) μικτού βάρους χύμα καπνού προέβησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες την 28-07-2023, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών της οικείας Λιμενικής Αρχής, πραγματοποίησαν αστυνομικό έλεγχο σε φορτηγό όχημα, το οποίο επρόκειτο να φορτωθεί σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό λιμένα Ιταλίας και στο οποίο εντοπίστηκαν ενενήντα εννέα (99) χαρτοκιβώτια περιέχοντα την προαναφερόμενη ποσότητα χύμα καπνού, χωρίς να φέρουν νόμιμα παραστατικά κατοχής και διακίνησης καπνικών προϊόντων.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο που διενεργήθηκε από τα προαναφερόμενα στελέχη διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των χαρτοκιβωτίων περιείχαν βιομηχανοποιημένο ψιλοκομμένο καπνό έτοιμο για χρήση αντί των δηλωθέντων ακατέργαστων καπνών – απορριμμάτων καπνού.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε λήψη δειγμάτων καπνού, τα οποία απεστάλησαν μέσω του Τελωνείου Πατρών στη Χημική Υπηρεσία Σερρών (ΑΑΔΕ/Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου Κράτους) προς εργαστηριακή εξέταση.

Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι των ανωτέρω κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται, κατόπιν έκθεσης του Τελωνείου Πατρών, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (2.820.298€).

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η εν λόγω ποσότητα καπνικών προϊόντων και το ανωτέρω Φ/Γ όχημα μετά του επικαθήμενου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών - Στοιχήματα: Το φαβορί για τον τίτλο

Ουκρανία: ρωσικό τάνκερ χτυπήθηκε από drones (εικόνες)

Scope Ratings: Η αναβάθμιση, η επενδυτική βαθμίδα και η ελληνική οικονομία