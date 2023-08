Κοινωνία

Εξυπηρέτηση με ένα “κλικ”: 200 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο gov.gr - Τι αλλάζει για τους πολίτες

Μέχρι σήμερα, οι Δήμοι έχουν εξυπηρετήσει 226.939 υποθέσεις των δημοτών τους, μέσω των Θυρίδων του gov.gr

Μετά την ένταξη των δήμων Σοφάδων Θεσσαλίας και Νότιας Κέρκυρας, οι δήμοι που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το περιβάλλον του gov.gr, ανέρχονται πλέον στους διακόσιους.

«Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα εργάζονται προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ταχύτερης εξυπηρέτησης» υπογράμμισε σχετικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η επικοινωνία με τους οικείους δήμους μέσω των ψηφιακών θυρίδων του gov.gr προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του αιτήματός τους από την αίτηση μέχρι τη διεκπεραίωσή του, ενώ για τη δημόσια διοίκηση μειώνεται ο όγκος της διακίνησης εγγράφων σε έντυπη μορφή και περιορίζεται η γραφειοκρατία, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες των διακοσίων δήμων που έχουν ενταχθεί στο gov.gr, οι συναλλαγές εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης και της απλοποίησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλάζουν τα εξής:

Τι αλλάζει για τους πολίτες

- Οι πολίτες μπορούν, πλέον, να αιτούνται ψηφιακά μέσα από το gov.gr, υπηρεσίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν τη φυσική τους παρουσία, όπως η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή η Άδεια Πολιτικού Γάμου.

- Η αίτηση πραγματοποιείται με απλό τρόπο: ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet και υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στον Δήμο που επιθυμεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πιστοποιητικό/βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με SMS και email ώστε να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το έγγραφο μέσω του my.gov.gr. Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

- Υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ο πολίτης μπορούσε να τις αιτηθεί ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ, όπως για παράδειγμα ληξιαρχικές πράξεις πριν από το 2013, πλέον εξυπηρετούνται απευθείας από τους δήμους με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του χρόνου αναμονής για τον πολίτη και την ανάγκη μετάβασής τους σε ΚΕΠ, μειώνοντας ταυτόχρονα τον φόρτο εργασίας του ανθρωπίνου δυναμικού που τα στελεχώνει.

-Τέλος, υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ με φυσική παρουσία οι οποίες απαιτούσαν δύο επισκέψεις (μία για την αίτηση και μία για την παραλαβή του πιστοποιητικού), πλέον εξυπηρετούνται σε μια επίσκεψη δεδομένου ότι το πιστοποιητικό αποστέλλεται ψηφιακά από το δήμο στην προσωπική Θυρίδα του πολίτη (my.gov.gr).

Τι αλλάζει για την δημόσια διοίκηση

Για τα στελέχη των δήμων, οι Θυρίδες του gov.gr προσφέρουν 4 βασικές λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα:

Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr, με απάντηση στη Θυρίδα του Πολίτη.

Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών ή ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων του δήμου. Τα πιστοποιητικά αυτά έχουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr, είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή και είναι υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Δημόσια Διοίκηση και από τους ιδιωτικούς φορείς.

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των δήμων, έτσι ώστε να μην ζητείται η προσκόμιση τους από τους πολίτες.

Υποδοχή αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ της χώρας με απάντηση στη Θυρίδα του Πολίτη.

Μέχρι σήμερα, οι δήμοι έχουν εξυπηρετήσει 226.939 υποθέσεις των δημοτών τους, μέσω των Θυρίδων του gov.gr. Συγκεκριμένα:

174.362 υποθέσεις, κατόπιν αίτησης του πολίτη από το gov.gr προς το δήμο.

15.966 υποθέσεις με χρήση των Θυρίδων για online έκδοση πιστοποιητικού κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη σε υπηρεσία του δήμου.

36.611 υποθέσεις, κατόπιν αίτησης του πολίτη σε ΚΕΠ προς το δήμο, με χρήση των θυρίδων gov.gr.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr στον σύνδεσμο: https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/dhmoi/

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση των υπηρεσιών γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ, ενώ στόχος είναι σταδιακά να ψηφιοποιούνται νέες διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται διαθέσιμες στους πολίτες.







