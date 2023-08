Κόσμος

Αρκτική: Ρωσικά βομβαρδιστικά πέταξαν πάνω από διεθνή ύδατα

Παράλληλα,η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ρωσικό μαχητικό MIG-29 απογειώθηκε για να αναχαιτίσει ένα νορβηγικό στρατιωτικό αεροσκάφοςπου πλησίαζε τον ρωσικό εναέριο χώρο πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στον Αρκτικό Ωκεανό.

(εικόνα αρχείου)

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από διεθνή ύδατα στην Αρκτική, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Η Ρωσία πραγματοποιεί συχνά πτήσεις με βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς Tu-160 και Tu-95?S, τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν πυρηνικούς πυραύλους Κρουζ, πάνω από διεθνή ύδατα.

«Όλες οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς εναέριου χώρου», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη πτήση διήρκεσε περισσότερες από επτά ώρες, σύμφωνα με το Reuters.

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ρωσικό μαχητικό MIG-29 απογειώθηκε για να αναχαιτίσει ένα νορβηγικό στρατιωτικό αεροσκάφος καθώς το τελευταίο πλησίαζε τον ρωσικό εναέριο χώρο πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στον Αρκτικό Ωκεανό.

«Καθώς πλησίαζε το ρωσικό μαχητικό, το ξένο στρατιωτικό αεροσκάφος έκανε αναστροφή», τόνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι το νορβηγικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε ως ένα Boeing P-8A “Poseidon”, αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας.

