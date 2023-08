Κόσμος

Νιγηρία: Ενέδρα και συντριβή αεροσκάφους με δεκάδες νεκρούς

Συνεχίζονται οι πολιτειακές αλλά και εμφυλιοπολεμικές περιπέτειες της αφρικανικής χώρας επί 10 χρόνια.

Συνολικά 36 μέλη των ένοπλων δυνάμεων της Νιγηρίας σκοτώθηκαν σε ενέδρα και στη συντριβή ελικοπτέρου που προχωρούσε σε αεροδιακομιδή τραυματιών και πτωμάτων, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατού χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, στην ενέδρα που είχε στηθεί την Κυριακή σκοτώθηκαν 25 στρατιωτικοί. Κατόπιν, το πρωί της Δευτέρας συνετρίβη ελικόπτερο υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά τραυματίες, οι δυο πιλότοι και άλλα δυο μέλη του πληρώματός του.

Ο εκπρόσωπος του νιγηριανού υπουργείου άμυνας, ο υποστράτηγος Έντουαρντ Μπούμπα, διευκρίνισε πως ανάμεσα στα θύματα της ενέδρας ήταν 3 αξιωματικοί. Υποβάθμισε παράλληλα τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-171, το οποίο εκτελούσε αποστολή αεροδιακομιδής τραυματιών, καταρρίφθηκε το πρωί της Δευτέρας, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική προπαγάνδα».

Την Κυριακή καθώς νύχτωνε οχηματοπομπή του στρατού και παραστρατιωτικών που συνδράμουν στον αγώνα εναντίον συμμοριών που λυμαίνονται την περιοχή και οι αρχές αποκαλούν γενικά «bandits» έπεσε σε ενέδρα βαριά οπλισμένων αγνώστων στην πολιτεία του Νίγηρα (χωριστή από τη δημοκρατία του Νίγηρα, με την οποία γειτονεύει η Νιγηρία).

Η βορειοδυτική και η κεντρική Νιγηρία αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου μια δεκαετία αλλεπάλληλες επιθέσεις «bandits», που εξαπολύουν επιδρομές σε απομονωμένα χωριά, σκοτώνουν, λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια.

Ενώ στο βορειοανατολικό τμήμα της πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας (περίπου 220 εκατ. κάτοικοι) είναι συχνές οι επιθέσεις τζιχαντιστών των οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).

Καθώς η κρίση ασφαλείας στη Νιγηρία παραμένει οξεία, συνεχίζουν να υψώνονται φωνές που επικρίνουν την πιθανή εμπλοκή της χώρας σε στρατιωτική επέμβαση στον γειτονικό Νίγηρα.

Ο νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου, που ασκεί την προεδρία της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών της Δυτικής Αφρικής, έχει διαμηνύσει στη στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία στη Νιαμέ την 26η Ιουλίου πως εξετάζεται το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης.





