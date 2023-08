Κοινωνία

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Βγήκαν τα ΦΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να προσέξουν οι νεοδιόριστοι σχετικά με την εμπρόθεσμη εμφάνισή τους στις αρχές και την ανάληψη υπηρεσίας.

-

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις για το μόνιμο διορισμό 3.663 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Παιδείας οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023. Στις ίδιες ημερομηνίες θα αναλάβουν υπηρεσία και 150 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε χθες ενημερωτική εγκύκλιο με διευκρινιστικές οδηγίες για τα ακόλουθα:

Η φυσική παρουσία των νεοδιοριζόμενων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής (ή του Μουσικού Σχολείου) διορισμού τους ή αντίστοιχα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διορισμού τους είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας. Όσοι αποδεδειγμένα αδυνατούν να μετακινηθούν για ανάληψη υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας είτε λόγω εγκυμοσύνης/λοχείας, οφείλουν να παρουσιαστούν σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα και στη διακριτική ευχέρεια των οποίων έγκειται η όλη διαδικασία, αφού προβούν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των ανωτέρω νεοδιοριζόμενων, υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου διορίστηκαν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ.

Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των εκπαιδευτικών αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς αφετηρία αποτελεί η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τη μάνα του γιατί του ζήτησε ένα ποτήρι νερό

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Συνελήφθη ο 25χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού – Αναμένονται νέα εντάλματα σύλληψης

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά