ΑΕΚ – Αλμέιδα: Θα δώσουμε τα πάντα για την πρόκριση

Τι είπε ο Λιβάι Γκαρσία – που εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ – για τον Μιχάλη Κατσουρή.

Στην τρίτη του συνέντευξη Τύπου ενόψει μιας αναμέτρησης με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ο Ματίας Αλμέιδα δεν είχε πολλά καινούρια πράγματα να πει! Θυμίζουμε ότι η πρώτη είχε δοθεί στις 7 Αυγούστου, λίγες ώρες πριν τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Σήμερα, ο Αργεντινός προπονητής εμφανίστηκε ξανά στην αίθουσα Τύπου της OPAP Arena, ενόψει της ρεβάνς της νίκης της ΑΕΚ με 2-1 στο Ζάγκρεμπ. Αναφερόμενος στο αυριανό (19/8, 21:45) ματς, δήλωσε, «Το παιχνίδι το προηγούμενο έχει τελειώσει. Θα είναι ένα διαφορετικό ματς. Ο αντίπαλος παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να διατηρήσουμε τη νίκη που πετύχαμε εκεί. Όσον αφορά τον κόσμο, όλοι είμαστε συγκινημένοι που θα έχουμε τη στήριξη του κόσμου μας. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Σίγουρα οι παίκτες μας θα νιώσουν την αγάπη που τους μεταφέρεται πάντα στο γήπεδό μας και εμείς θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο για την πρόκριση».

Παράλληλα, προανήγγειλε κάποιες αλλαγές, «Οι αποφάσεις μου κάθε φορά είναι όλο και πιο δύσκολες γιατί οι παίκτες είναι ισοδύναμοι. Αλλά ταυτόχρονα μου δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση γιατί ξέρω ότι έχοντας αυτά τα παιχνίδια μπροστά μας μπορώ να υπολογίζω σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα υπάρχει rotation σε αυτά τα παιχνίδια».

Για τη διαφορά που είχε η εικόνα της ΑΕΚ στα δύο ημίχρονα στο Ζάγκρεμπ, είπε, «Παίξαμε πολύ καλύτερα στο δεύτερο μέρος. Διορθώσαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο που είχαμε συζητήσει πριν το ματς. Παίξαμε απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Λαμβάνοντας υπόψιν το πρώτο παιχνίδι καταλάβαμε ότι οποιαδήποτε χαλάρωση δεν επιτρέπεται. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο τρόπος που τελειώσαμε το παιχνίδι. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εξ αρχής».

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για το θέμα της βία,: «Υπάρχει βία στον κόσμο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω πως υπάρχει κόσμος εξειδικευμένος για να ελέγξει τη βία. Εμείς είμαστε μέρος ενός θεάματος που προσπαθεί να δώσει χαρά στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι επαγγελματίες, να επιδεικνύουμε τη δέσμευση που έχουμε όταν δουλεύουμε σε ένα κλαμπ, αλλά μιλώντας για τη βία στο ποδόσφαιρο πρέπει να επικεντρωθούμε γενικά στη βία στον κόσμο. Υπάρχει ακόμα πόλεμος. Εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν χωράει στο μυαλό μου το να χάνεται μια ζωή στο ποδόσφαιρο. Σε πολλές χώρες μπορεί να χάσει τη ζωή του κάποιος για ένα ζευγάρι παπούτσια. Θεωρώ πως το πρόβλημα της επιθετικότητας είναι πιο βαθύ και δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο»

Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Λιβάι Γκαρσία ο οποίος τόνισε, «Αισθάνομαι πολύ καλά. Είχα μια συζήτηση με την ομάδα. Ανανεώσαμε το συμβόλαιο, αισθάνομαι ευτυχισμένος. Έχουμε μεγάλους στόχους και φιλοδοξίες. Πρέπει να το παίρνουμε βήμα βήμα. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και από αύριο γίνεται το πρώτο βήμα για να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχουμε».

Αναφερόμενος στον Μιχάλη Κατσούρη πρόσθεσε, «Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ήταν μια τραγωδία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σκεπτόμενοι την οικογένεια. Θα ήθελα να εκφράσω με αυτή την ευκαιρία τα συλλυπητήρια μου».

