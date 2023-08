Αθλητικά

Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: η 12άδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ποιοι παίκτες κόπηκαν από την αποστολή την τελευταία στιγμή, μετά και την ήττα απο την Γερμανία στο τελευταίο φιλικό πριν την μεγάλη διοργάνωση.

Οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Γιώργος Τσαλμπούρης αποτελούν τους δύο τελευταίους παίκτες που «κόπηκαν» από την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πλέον καταρτίστηκε η τελική δωδεκάδα που θα «πετάξει» το πρωί της Δευτέρας (21/8) για τη Μανίλα.

«Ευχαριστήσαμε τον Παναγιώτη και τον Γιώργο γιατί προσέφεραν τα μέγιστα δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Είναι δύο παιδιά που λογίζονται ως μέλη της Εθνικής ομάδας και έχουν το μέλλον μπροστά τους. Πλέον προχωράμε οι δώδεκα και θέλουμε να είμαστε υγιείς και έτοιμοι για τον πρώτο τελικό, απέναντι στην Ιορδανία», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης.

Στην δωδεκάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο συμπεριλαμβάνονται οι: Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης, Μιχάλης Λούντζης, Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τόμας Ουόκαπ, Λευτέρης Μποχωρίδης, Δημήτρης Μωραΐτης και Μανώλης Χατζηδάκης.

Με ήττα ολοκλήρωσε η Εθνική Ανδρών την προετοιμασία της, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγες ώρες μετά απο την ηττα της από τις ΗΠΑ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το τελικό 84-71 στην "Etihad Arena" του Άμπου Ντάμπι, απέναντι στη Γερμανία, στο έκτο και τελευταίο της φιλικό, πριν αναχωρήσει για τις Φιλιππίνες. Η «γαλανόλευκη» προσπάθησε να βασιστεί στην άμυνά της, είχε κάποια καλά διαστήματα από την περιφέρεια στην επίθεση και όταν βρήκε ρυθμό από τα 6,75 πέτυχε την ανατροπή (41-40 στην έναρξη της τρίτης περιόδου), αλλά τα πολλά λάθη και οι αποφάσεις των διαιτητών, που απέφεραν την αποβολή του Γιώργου Παπαγιάννη (δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές και αποχώρησε στο 25΄ μετά από ένταση με τον Ντάνιελ Τάις), φρόντισαν να «χαλάσουν» το μυαλό της Εθνικής και να την θέσουν εκτός διεκδίκησης της νίκης...

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία τη Δευτέρα το πρωί (21/8) «πετάει» με προορισμό τη Μανίλα και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, αγωνίστηκε σήμερα με 13 παίκτες, καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 33-32, 64-55, 84-71

Τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας της Εθνικής υποχρέωσαν τη «γαλανόλευκη» να ακολουθεί στο σκορ από το πρώτο τζάμπολ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Γουόκαπ (20-14 στο 10΄). Με τους NBAer στον πάγκο για... ανάσες στη δεύτερη περίοδο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έδεσε» την άμυνα του, ροκάνισε τη διαφορά, αλλά η επιστροφή του Σρέντερ στο παρκέ έκανε πάλι ζημιά στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Όταν όμως οι διεθνείς βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 (Γουόκαπ, Ρογκαβόπουλος, Μποχωρίδης) ήρθε νέα αντίδραση και η Εθνική πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -1 (33-32).

Με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά δια χειρός Μήτογλου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα... προσπέρασε στο σκορ στις αρχές της τρίτης περιόδου (41-40), αλλά στο 25΄ το ματς... χάλασε. Μετά από ένταση μεταξύ του Παπαγιάννη και του Τάις, οι διαιτητές άρχισαν να... μοιράζουν τεχνικές ποινές και η Εθνική έχασε τη συγκέντρωση της... Το τέλος της τρίτης περιόδου βρήκε τους Γερμανούς στο +9 (64-55), ενώ στο 33΄ εκτόξευσαν τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +20 (56-76)...

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Παπανικολάου, Μήτογλου 16 (1), Παπαγιάννης 4, Λούντζης 2, Γουόκαπ 12 (3), Μποχωρίδης 6 (1), Ρογκαβόπουλος 15 (3), Χατζηδάκης 5, Παπαπέτρου 2, Λαρεντζάκης 6 (2), Μωραϊτης 3 (1)

