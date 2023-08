Οικονομία

ΑΑΔΕ - Φοροδιαφυγή: 43 λουκέτα στο Αιγαίο για... ξεχασμένες αποδείξεις

Σαφάρι των ελεγκτών της ΑΑΔε σε δεκάδες επιχειρήσεις για τα POS και την αποστολή στοιχείων στην φορολογική διοίκηση.

Δεκάδες καταστήματα έκλεισαν για δύο ημέρες και καλούνται να πληρώσουν σημαντικά πρόστιμα, μετά από τις εφόδους των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της "επιχείρησης POS" στο Αιγαίο.

Πρόκειται για δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε συντονισμένα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από τα εργαλεία, που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, και τα οποία οδηγούν σε στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Πώς λειτουργούν οι διασταυρώσεις

Οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τα στοιχεία των διασταυρώσεων από τις πλατφόρμες e-send και my data, συνδυαστικά με τα στοιχεία συναλλαγών από τα POS. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εντόπισαν επιχειρήσεις με παραβάσεις μη έκδοσης και μη διαβίβασης φορολογικών στοιχείων, που οδήγησαν σε 48ωρα λουκέτα, σε υψηλά πρόστιμα και σε περαιτέρω ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. Πρόκειται για 43 επιχειρήσεις, με 36.736 παραβάσεις, που απέκρυψαν τζίρο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Αναλυτικότερα, εντοπίστηκαν: Στην Πάρο, 8 επιχειρήσεις εστίασης, με 1.184 παραβάσεις, συνολικής αξίας 340.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ψαροταβέρνας, η οποία, το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, δεν διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 181 αποδείξεις, συνολικής αξίας 101.000 ευρώ.

Στην Ρόδο, 9 επιχειρήσεις εστίασης, με 18.951 παραβάσεις, συνολικής αξίας 236.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εστιατορίου, που μέσα σε 45 ημέρες, δεν διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 6.529 αποδείξεις, συνολικής αξίας 80.000 ευρώ.

Στην Σαντορίνη, 8 επιχειρήσεις εστίασης, με 7.574 παραβάσεις, συνολικής αξίας 260.000 ευρώ.