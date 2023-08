ΡΥΘΜΟΣ 94.9: νέα σεζόν γεμάτη επιτυχίες!

Life

Η νέα ραδιοφωνική σεζόν μόλις ξεκίνησε και ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, παρέα με τους αγαπημένους μας παραγωγούς, επέστρεψαν στις ζωές… και τους δέκτες μας, ανανεωμένοι και έτοιμοι για μία ακόμη υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά.

«Ανοίγουμε μικρόφωνα»! Αυτό είναι το σύνθημα της εβδομάδας ή μάλλον… της ημέρας, αφού πρεμιέρα έκαναν σήμερα, Δευτέρα 28 Αυγούστου, οι εκπομπές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, του ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας που παίζει ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

Για πρώτη φόρα, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ανοίγει την αυλαία «αυγουστιάτικα» με την πρωινή εκπομπή του σταθμού «ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ» και τους Κώστα Μαλιάτση, Βαγγέλη Γιαννόπουλο και Φελίσια Τσαλαπάτη για 3η σεζόν. Μαζί με το απόλυτο ραδιοφωνικό τρίο επέστρεψε και «ο πιο εύκολος τρόπος να κερδίσεις μετρητά στην Αθήνα», ο διαγωνισμός «5.000 ευρώ σε 1΄», στον οποίο ένας τυχερός ακροατής βγαίνει καθημερινά στον αέρα του σταθμού και μέσα από 10 ερωτήσεις, μπορεί να κερδίσει μέχρι €5.000 μετρητά!

Στη συνέχεια συναντήσαμε τις αγαπημένες κυρίες του ραδιοφώνου, Μαρία Γεωργάκαινα, Μαντώ Γαστεράτου και Έλενα D’ Angelo. Οι νύχτες μας θα συνεχίσουν να κορυφώνονται με το απόλυτο Non Stop Mix by Nikos Halkousis, ο οποίος μας «ανεβάζει» με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες!

Τα Σάββατα μας θα ζωντανέψει και πάλι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στις 10:00 και η Έλενα D’ Angelo στις 14:00. Τις Κυριακές θα μας κρατάει παρέα η Μαργαρίτα Λοίζου από τις 10:00.

Η νέα ραδιοφωνική σεζόν επιφυλάσσει εκπλήξεις, γέλιο, νέα, διαγωνισμούς και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη ελληνική μουσική της Αθήνας!

Το νέο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή:

7:00: ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Φελίσια Τσαλαπάτη

10:00: Μαρία Γεωργάκαινα

14:00: Μαντώ Γαστεράτου

17:00: Non Stop Music

20:00: Έλενα D’ Angelo

23:00: NON STOP MIX by Nikos Halkousis

Σάββατο:

08:00: Best of ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Φελίσια Τσαλαπάτη

ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Φελίσια Τσαλαπάτη 10:00: Γιώτα Τσιμπρικίδου

14:00: Έλενα D’ Angelo

18:00: Non Stop Music

20:00: NON STOP MIX by Nikos Halkousis

Κυριακή:

08:00: Best of ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Φελίσια Τσαλαπάτη

ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Φελίσια Τσαλαπάτη 10:00: Μαργαρίτα Λοίζου

14:00: Non Stop Music

ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

