Φωτιά στον Έβρο: Η Δαδιά πριν και μετά την πυρκαγιά (εικόνες)

Δραματικές είναι οι εικόνες από το δάσος της Δαδιάς, το οποίο για δεύτερη χρονιά παραδόθηκε στις φλόγες.

Θλιβερές είναι οι εικόνες που δημοσίευσε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης στα social media από το δάσος της Δαδιάς πριν και μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Η κατάφυτη περιοχή με σπάνια βλάστηση, όπου είχαν καταφύγιο πουλιά και ζώα έχει γίνει στάχτη, στη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Ευρώπης, όπως τόνιζαν αξιωματούχοι της εχθές.

Οι εικόνες αποτυπώνουν μέρος της καταστροφής.

