Μουντομπάσκετ - Εθνική Ελλάδας: Στις “16” με επική ανατροπή κόντρα στην Νέα Ζηλανδία

Βρέθηκαν πίσω με διψήφια διαφορά, όμως οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έκαναν δυναμική επαναφορά και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με μια επική ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 15 πόντους, η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να νικήσει την Νέα Ζηλανδία στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της πρώτης φάσης του Μουντομπάσκετ, που διεξάγεται στις Φιλιππίνες.

Έτσι, παρά την ήττα από τις ΗΠΑ, η Εθνική Ελλάδας με την σημερινή νίκη της με τελικό σκορ 83-74, και την νίκη στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Ιορδανία, η "επίσημη αγαπημένη" εξασφάλισε την πρόκριση της στην φάση των "16' της διοργάνωσης.

Μαυροβούνιο, Λιθουανία και ΗΠΑ ειναι οι υπόλοιπες ομάδες του ομίλου της Ελλάδας, στιην φάση των "16"

Αναλυτικά, με ανατροπή, αφού βρέθηκε στο -15 (28-43), 1:48΄΄ πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους, η εθνική πήρε τη νίκη, με 83-74 στον «τελικό» με τη Νέα Ζηλανδία, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου και προκρίθηκε ως 2η, πίσω από τις πρώτες ΗΠΑ, στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με υποδειγματική άμυνα στην 3η περίοδο, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη μείωσαν στον πόντο (50-51) χάρη σε τρίποντο του κορυφαίου της εθνικής Ιωάννη Παπαπέτρου (27π. με 4/7 τρίποντα, 6ρ.), 3:58΄΄ πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου και στην 4η περίοδο αν και βρέθηκαν στο -4 (50-54) με την έναρξή της, επιδόθηκαν σε σερί 9-0 (με 5 πόντους του Λαρεντζάκη και από 2 των Παπανικολάου και Παπαπέτρου) για να προσπεράσουν με 59-54 (απέμεναν 7:34΄΄) και ν' ακολουθήσουν κι άλλα μεγάλα τρίποντα από Ουόκαπ και Παπαπέτρου, αλλά και «καυτούς» τους Λαρεντζάκη και Παπαγιάννη.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πρόσθεσε 20 πόντους με 3/8 τρίποντα, 10 πόντοι και 9 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Τόμας Ουόκαπ, ο Παπαγιάννης είχε 8 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου είχε προσφορά 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με 27 πόντους ο Σι Ιλί ήταν... απαρηγόρητος για τον αποκλεισμό της Νέας Ζηλανδίας, ενώ 19 πόντους πέτυχε ο Ρόιμπεν Τε Ράνγκι.

Η «επίσημη αγαπημένη» με ρεκόρ 2-1 στην Α΄ φάση, θα τοποθετηθεί, μαζί με τις ΗΠΑ, στον 10ο όμιλο, με αντιπάλους την 1η και τη 2 του 4ου ομίλου, δηλαδή τις Λιθουανία και Μαυροβούνιο αντίστοιχα.

Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης στο "Top-16" και μετά τους δύο αγώνες τους στη Β΄ φάση την πρόκριση για τα νοκ άουτ ματς της φάσης των «8» εξασφαλίζουν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου.

Η 3η του 3ου ομίλου Νέα Ζηλανδία (1-2) και η 4η Ιορδανία (0-3) θα αγωνιστούν για τις θέσεις κατάταξης 17-32, μετέχοντας στον 14ο όμιλο με αντιπάλους την Αίγυπτο και το Μεξικό.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 50-54, 83-74

