Ράμα: Ο Μπελέρης λογοδοτεί στην αλβανική δικαιοσύνη, όπως όλοι

«O κύριος αυτός (σ.σ. Φρ.Μπελέρη) είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Οφείλει να είναι ίσος έναντι του νόμου με κάθε άλλον Αλβανό πολίτη» είπε χαρακτηριστικά

«Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία αποτελεί θησαυρό για τον πολιτισμό της συνύπαρξής μας» επισήμανε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα

Για την φυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη είπε «Ο κ. Μπελέρης είναι πολίτης της Αλβανίας και οφείλει να λογοδοτεί όπως όλοι» δήλωσε, και υπεραμύνθηκε της «στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Αλβανίας».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός: «Πιστεύω επίσης ότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία αποτελεί θησαυρό για τον πολιτισμό της συνύπαρξής μας και μια αναντικατάστατη γέφυρα για να καλλιεργήσουμε και να ενισχύσουμε τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, μεταξύ των δύο κρατών και κυβερνήσεων, ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά στα Τίρανα και στην Αθήνα».

Για τον εκλεγμένο δήμαρχο της Χειμμάρας Φρέντι Μπελέρη που παραμένει φυλακισμένος δήλωσε σε συνέντευκή του στην ΕΡΤ πως « ο κύριος αυτός (σ.σ. Φρ.Μπελέρη) είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Οφείλει να είναι ίσος έναντι του νόμου με κάθε άλλον Αλβανό πολίτη. Να λογοδοτεί όπως όλοι. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Δικαιοσύνες, μία για τους Αλβανούς πολίτες αλβανικής καταγωγής και μία άλλη για Αλβανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής. Υπάρχει μία Δικαιοσύνη. Ακόμα κι αν αυτή δεν είναι τέλεια, η Δικαιοσύνη αυτή ισχύει για όλους».

«Αλλά ένα πράγμα θέλω να πω στο τέλος. Η Ελλάδα που θεωρεί ότι η μπάλα είναι σε αυτό το γραφείο, υπονοώντας ότι εάν η μπάλα δεν πάει προς την κατεύθυνση που θέλει η Αθήνα, θα εκδικηθεί την Αλβανία, παρεμποδίζοντας τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό και είναι πολύ ξεπερασμένο κατά τη γνώμη μου.

Έχουμε πολύ σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα, που είναι απολύτως συμβατά με την αναγκαιότητα μιας φιλικής και μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα. Κι αυτό ισχύει για όλα τα προβλήματα, από τα θαλάσσια σύνορα μέχρι την άρση του «εμπολέμου» από την Ελλάδα. Σε αυτό παραμένω προσηλωμένος. Και συνεχίζω να είμαι απόλυτα σίγουρος και αφοσιωμένος στη φιλία μου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας» τόνισε χαρακτηριστικα ο Αλβανός πρωθυπουργός.

