Τροχαίο για τον Ματιέ Κασοβίτς - Τραυματίστηκε σοβαρά

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεμλέν-Μπισέτρ με τις αρχές να αναφέρουν ότι η κατάστασή του «προκαλεί ανησυχία»

Ο Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός Ματιέ Κασοβίτς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από ατύχημα που είχε με μοτοσικλέτα στην περιοχή του Παρισού, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Ο Κασοβίτς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεμλέν-Μπισέτρ, κοντά στο Παρίσι, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας του Εσόν, όπου έγινε το ατύχημα. Η κατάστασή του «προκαλεί ανησυχία».

Μια αστυνομική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο 56χρονος καλλιτέχνης έκανε μάθημα οδήγησης μοτοσικλέτας στην πίστα του Λινάς-Μοντλερί.

Ο Κασοβίτς, ο δημιουργός του πολυβραβευμένου «Μίσους» (1995), έχει παίξει σε δεκάδες ταινίες («Αμελί», «Cafe au lait», «Πέμπτο στοιχείο», «Αμήν» του Κώστα Γαβρά και άλλες). Αυτήν την περίοδο προβάλλεται στη Γαλλία η τελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε, το «Visions», ένα ψυχολογικό θρίλερ του Γιαν Γκοζλάν με πρωταγωνίστρια την Νταϊάν Κρούγκερ.

