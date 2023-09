Κοινωνία

Αυτοκτονίες: Στοιχεία - σοκ για την Ελλάδα

Ποιες οι αιτίες και οι συνθήκες υπό τις οποίες άνθρωποι κάθε ηλικίας ωθούνται καθημερινά στην απόφασηνα βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5000 πενθούντες ετησίως. Στην πραγματικότητα οι αυτοκτονίες είναι πολύ περισσότερες αυτών που καταγράφονται, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τις μη θανατηφόρες απόπειρες, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι 15 - 20 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών.

Τα στοιχεία δίνει το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών και το ερευνητικό δίκτυο καταγραφής του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της «ΚΛΙΜΑΚΑ», μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, με αφορμή τη 10η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

Στοιχεία για τις αυτοκτονίες

Η 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018 δέχθηκε 20.857 κλήσεις το 2022

Το 2020 αυτοκτόνησαν 464 άνθρωποι

Σε κάθε αυτοκτονία αντιστοιχούν τουλάχιστον 22 εισαγωγές σε τμήματα επειγόντων και 5 νοσηλείες σε νοσοκομεία

Τουλάχιστον 25% των αυτοκτονιών δεν καταγράφονται

Οι μη θανατηφόρες απόπειρες είναι 15-20 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών

Ο αριθμός των αυτοκτονιών τα έτη 2021-2022 και 2023 παρουσιάζει μια στεθερή αυξητική τάση σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονίων-περισσότερα από 1500 άτομα έχουν αυτοκτονήσει αυτό το χρονικό διάστημα.

91 άτομα έχουν αυτοκτονήσει την τελευταία δεκαετίας μέσα σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας

67 αυτοκτονίες έχουν γίνει μέσα σε φυλακές και κρατητήρια από το 2015

Από το 2015 έχουν αυτοκτονήσει 76 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και 49 των ενόπλων δυνάμεων ή στρατεύσιμοι

Την ίδια περίοδο 52 αυτοκτονίες έχουν γίνει σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός

Το βασικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας είναι ότι η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί. Η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να έχει προληφθεί, αναφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες από την «ΚΛΙΜΑΚΑ». Υπογραμμίζουν επίσης την ευθύνη όλων μας να βοηθήσουμε να σωθούν οι ζωές που είναι σε κίνδυνο.

«Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα μάτια μας για ένα θέμα που δεν μπορούμε άλλο να αγνοούμε», λένε πέντε γνωστοί ηθοποιοί (Ντόρα Μακρυγιάννη, Σοφία Μανωλάκου, Νίκος Ορφανός, Σπύρος Πούλης και Θανάσης Τσαλταμπάσης), που συμμετέχουν στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της αυτοκτονίας.

Με φράσεις όπως, «το σκοτάδι με κυνηγούσε, δεν ήξερα πως να ξεφύγω, ο πόνος ήταν ασφυκτικός, αγγίζεις τον πάτο και σκέφτεσαι πως θα ξεφύγεις, , νόμιζα ότι δεν είχα άλλη επιλογή, η απώλεια της ελπίδας ήταν χειρότερη από τον πόνο που ένιωθα», δίνουν το στίγμα της απελπισίας και του αδιεξόδου που αισθάνονται οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ελπίδα τους και σκέφτονται να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Καταλήγουν όμως με το αισιόδοξο μήνυμα ότι «το σκοτάδι δεν θα νικήσει. Υπάρχει ελπίδα.Μιλώντας ανοιχτά μπορούμε να σώσουμε ζωές. Η πρόληψη της αυτοκτονίας μας αφορά όλους».

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την πρόληψή της Αυτοκτονίας, η «ΚΛΙΜΑΚΑ» θα πραγματοποιήσει σε Αττική, Πάτρα, Κέρκυρα , Νάξο, Αμοργό, Σαντορίνη, Καστελόριζο και Σύμη, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί ημερίδα σήμερα στις 13:00 (Ευμολπιδών 30-32, Κεραμεικός) και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00-21:00, στην πλατεία Κοτζιά, ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης, με τη συμμετοχή του κουαρτέτου εγχόρδων L' Anima.

Το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν η 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία - 1018 καθώς και το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών, αποτελεί τη μοναδική Μονάδα Ψυχική Υγείας στη χώρα η οποία, εδώ και περισσότερα από 16 χρόνια αναπτύσσει εξειδικευμένες υπηρεσίες, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο στα πεδία της αυτοκτονίας και των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Η Μονάδα λειτουργεί με την εποπτεία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο φορέα στη Διεθνή Ένωση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (IASP).

