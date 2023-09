Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel” - Μητσοτάκης: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής των πληγέντων

Στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακος ο πρωθυπουργός. "Πρώτιστο μέλημα η αποκατάσταση των ζημιών", δήλωσε

Τα μέτρα για την ανακούφιση των πλημμυροπαθών ανακοίνωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί από το επιχειρησιακό κέντρο της Λάρισας.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε για δεύτερη φορά στην πόλη της Θεσσαλίας, όπου επικεντρώνεται πλέον η προσπάθεια των συνεργείων να αντιμετωπίσουν τις πλημμύρες από την υψηλή στάθμη του Πηνειού.

«Πρώτιστο μέλημα η αποκατάσταση των ζημιών με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία. Από αύριο ανοίγει η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Το Κράτος θα καλύψει οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση απαιτηθεί από τον ΕΛΓΑ για να καλύψει τις ανάγκες. Θέλουμε οι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Την Τρίτη θα βρεθώ στο Στρασβούργο όπου θα έχω συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, προκειμένου η χώρα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική ενίσχυση, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της θεομηυίας. Θα συζητήσουμε για την κλιματική αλλαγή και τα εργαλεία που διαθέτουμε για την αντιμετώπισή της», δήλωσε ο πρωθυπουργός.





Πιο αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

"Μόλις ολοκληρώσαμε μία ακόμα διευρυμένη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου το οποίο βρίσκεται εδώ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και έχει αναλάβει τον γενικότερο συντονισμό όλων των επιχειρήσεων και των παρεμβάσεων μετά την καταστροφική πλημμύρα.



Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά όσες και όσους βρίσκονται στο πεδίο με αυταπάρνηση, μέσα στις λάσπες, προσπαθώντας ακόμα και σήμερα να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να επανέλθει η ευρύτερη περιοχή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σε κάπως πιο κανονικούς ρυθμούς. Έχετε μια τακτική ενημέρωση, ήδη, από τους εκπροσώπους της Πυροσβεστικής για το πώς πηγαίνουν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες προφανώς και θα συνεχιστούν έως ότου υποχωρήσουν πλήρως όλα τα νερά.



Από εκεί και πέρα, σήμερα το ενδιαφέρον μας στράφηκε περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, καθώς αυτό αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς καταστάσεις πλημμυρικών φαινομένων, γι’ αυτό και στη συνέχεια η Αναπληρώτρια Υπουργός θα μιλήσει πιο αναλυτικά για αυτά τα οποία γίνονται ήδη, για αυτά τα οποία πρέπει να συμβούν και για το πώς θα φροντίσουμε ότι όλοι οι πολίτες δεν είναι απλά ασφαλείς αλλά είναι και ταυτόχρονα υγιείς. Αυτό, προφανώς, συμπεριλαμβάνει και το μείζον ζήτημα της καύσης και της ταφής των νεκρών ζώων.



Θα ήθελα να ζητήσω, παρακαλώ, από όλες και από όλους, να ακούν τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα γίνονται στη σωστή κατεύθυνση.



Καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή η έννοια της επόμενης μέρας έχει να κάνει με την αποκατάσταση των μεγάλων τραυμάτων που αφήνει πίσω της αυτή η θεομηνία. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα μιλήσει στη συνέχεια πολύ αναλυτικά για το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, της άμεσης υποστήριξης την οποία θα παρέχουμε με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατική διαδικασία, μέσα από την πλατφόρμα της κρατικής αρωγής η οποία θα ανοίξει από αύριο κιόλας.



Θέλω να γνωρίζουν όσες και όσοι συμπολίτες μας είδαν τις περιουσίες τους είτε να καταστρέφονται είτε να παθαίνουν μεγάλες ζημιές, ότι το κράτος θα είναι δίπλα τους και θα είναι δίπλα τους γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξαναμπούν στα σπίτια τους με την απαραίτητη οικονομική στήριξη για να καλύψουμε τις ανάγκες οικοσκευής και σε δεύτερο χρόνο με εκείνα τα κονδύλια που είναι απαραίτητα προκειμένου να επισκευαστούν οι ζημιές που άφησε πίσω της η πλημμύρα.



Προφανώς, το ίδιο αφορά και τους αγρότες μας. Θα μιλήσει στη συνέχεια ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις των ασφαλισμένων προϊόντων.



Θέλω να τονίσω και πάλι -το γνωρίζετε εξάλλου- ότι ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ έχει πρακτικά εξαντληθεί για το έτος, όμως το κράτος και ο κρατικός προϋπολογισμός θα είναι εδώ και θα καλύψει στο ακέραιο οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή χρηματοδότησης απαιτείται από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ζημιές των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας. Ξέρω πόσο δύσκολο και πόσο σκληρό είναι για τους αγρότες, αλλά ειδικά για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι χάνουν τα ζώα τους. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον τόπο τους, να ξαναχτίσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και θέλω να γνωρίζουν ότι θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας.



Η Σοφία Ζαχαράκη θα μιλήσει λίγο περισσότερο για την προνοιακή στήριξη των συμπολιτών μας οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα μακριά από τις εστίες τους. Θέλω να γνωρίζετε ότι τους παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη, η οποία συμπεριλαμβάνει και ψυχολογική στήριξη -είναι εδώ και ο Υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα της Ψυχικής Υγείας. Και βέβαια, και ο αρμόδιος Υφυπουργός Υγείας που έχει υπό την ευθύνη του τα νοσοκομεία, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα νοσοκομεία μας είναι απολύτως εξοπλισμένα, μαζί με το ΕΚΑΒ, να μπορούν να καλύψουν τις όποιες μετακινήσεις για να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως πιο επείγοντα ζητήματα υγείας.



Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Τρίτη το πρωί θα βρεθώ στο Στρασβούργο, επικεφαλής ενός κυβερνητικού κλιμακίου, για να συναντήσω την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συζητήσω μαζί της τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στην πατρίδα μας, προκειμένου να έχουμε μια σημαντική οικονομική υποστήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Μια καταστροφή η οποία σίγουρα συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση και μία καταστροφή η οποία απαιτεί και από την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.



Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω πολύ αναλυτικά γι’ αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Δαπανούμε πολλούς ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χρηματοδοτήσουμε τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα. Παρεμβάσεις, δηλαδή, που θα έχουν αποτύπωμα σε πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια. Ταυτόχρονα, όμως, δαπανούμε σχετικά λίγους πόρους, ως Ευρώπη, για να αντιμετωπίσουμε την προσαρμογή στην πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Και η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής -τη βιώσαμε, όλες και όλοι, με μια πρωτοφανή καταιγίδα- ήταν έξω, ξεπέρασε και τα πιο, θα έλεγα, πεσιμιστικά σενάρια όλων όσοι ασχολούνται με προβλεπτικά μοντέλα τέτοιων φαινομένων.



Θα πούμε πολλά για το ζήτημα αυτό. Έχουμε πολλές επιλογές χρηματοδοτικών εργαλείων όπου η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει: και τα αγροτικά ταμεία και οι πόροι του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών. Θα τα συζητήσω, λοιπόν, όλα αυτά με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι σίγουρος ότι η Ευρώπη θα στηρίξει την πατρίδα μας οικονομικά για να μην επωμιστεί ο Έλληνας φορολογούμενος αποκλειστικά, μόνος του, το μεγάλο κόστος της επιδιόρθωσης των ζημιών που άφησε πίσω της αυτή η πρωτοφανής κακοκαιρία.



Κάτι τελευταίο. Η ελληνική οικονομία -το είπα και προχθές, το επαναλαμβάνω και σήμερα- είναι σήμερα πιο ισχυρή. Η χώρα πήρε την πολυπόθητη αναβάθμιση πριν από λίγες μέρες. Προφανώς, αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει σήμερα τους πολίτες εδώ, στη Θεσσαλία, είναι όμως πολύ σημαντικό γιατί ακριβώς επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες σήμερα να ξεπεράσει και μία τέτοια πρωτοφανή κλιματική κρίση. Αλλά, το τονίζω, θα χρειαστούμε και την αρωγή της Ευρώπης.



Πολλά περισσότερα θα έχω την ευκαιρία να πω το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα βρεθώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με μία εβδομάδα καθυστέρηση, νομίζω απολύτως κατανοητή από όλες και από όλους. Θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Θα μιλήσουμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν θα κρύψουμε τίποτα, δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτα, αλλά δεν θα μηδενίσουμε και τίποτα. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες θα μπορούν με ψυχραιμία να βγάλουν τα συμπεράσματά τους."







O Χρήστος Τριαντόπουλος - Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές ανέφερε πως



"Από την πρώτη στιγμή έχουμε ενεργοποιήσει το πλαίσιο κρατικής αρωγής για τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από αυτές τις εκτεταμένες πλημμύρες, αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο, τόσο στη Θεσσαλία, όσο και στις άλλες περιοχές. Έτσι, έχουν ξεκινήσει τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής για να κάνουν τις αυτοψίες και τις σχετικές καταγραφές. Μέχρι τώρα έχουν πλησιάσει τις 2.500 αυτοψίες σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Λάρισα, στους νομούς, και συνεχίζουν όλες τις επόμενες ημέρες.



Από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, η πλατφόρμα arogi.gov.gr, τόσο για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής, η οποία φτάνει μέχρι τις 10.000, όσο για την πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που φτάνει μέχρι τις 4.000 -εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.



Αλλά φυσικά και για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, τις ζημιές στην οικοσκευή, αλλά και τις πρώτες επισκευαστικές εργασίες, που φτάνει στις 6.600 ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση και αυτοματοποιημένη διαδικασία για τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν ολικώς από τα πλημμυρικά φαινόμενα.



Παράλληλα, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής με κάλυψη μέχρι του 80% της επισκευής και της επανακατασκευής των κτιριακών υποδομών, η στήριξη των επιχειρήσεων με επιχορήγηση η οποία φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.





Καλύπτουμε σε αυτό το σημείο τις περιπτώσεις που κάλυπτε το πλαίσιο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων -είτε ήταν εντός είτε εκτός των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων- για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, συμπεριλαμβάνοντας το έγγειο κεφάλαιο, τα προϊόντα, τα εμπορεύματα, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, έτσι ώστε να στηριχθεί ο αγρότης ο οποίος έχει πληγεί.



Φυσικά, αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης θα έχετε και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ. Άλλωστε, όλο αυτό το κομμάτι γίνεται σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να έχουν άμεσα και γρήγορα το επιθυμητό αποτέλεσμα οι αγρότες της περιοχής οι οποίοι έχουν πληγεί.



Παράλληλα, για τους πολίτες τους οποίους το σπίτι τους έχει πληγεί ενεργοποιείται η επιδότηση ενοικίου και επίσης η επιδότηση συγκατοίκησης. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι του, κριθεί ότι είναι «κίτρινο» ή «κόκκινο», όπως λέμε εμείς χαρακτηριστικά, τότε μπορεί να λάβει από 300 έως 500 ευρώ για να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να το νοικιάσει ή να συγκατοικήσει με κάποιο φιλικό ή συγγενικό του πρόσωπο στην περιοχή.



Παράλληλα, έχουμε τη χορήγηση αναστολών των υποχρεώσεων όσον αφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις, όσον αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις: αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε ορίζοντα εξαμήνου. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ -συμπεριλαμβάνονται και τα αγροτεμάχια σε αυτό το σκέλος.



Και φυσικά έχουμε την αναστολή συμβάσεων εργασίας, η οποία ενεργοποιείται σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες, με αντίστοιχη επιδότηση 534 ευρώ έτσι ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι που θα μπουν σε αυτό το καθεστώς.



Μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών έχουμε προχωρήσει στη στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να διαχειριστούν τις πρώτες δαπάνες, να προχωρήσουν στις αποκαταστάσεις που έχουν προκύψει. Αθροιστικά, σε μια πρόσφατη απόφαση που δημοσιεύθηκε, έχουμε φτάσει την έκτακτη χρηματοδότηση στα 45 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται και άλλες περιοχές, πέραν αυτών φυσικά που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.



Παράλληλα, σε συνεργασία και με την κα Ζαχαράκη, έχουμε ακόμα ένα μέτρο: την παράταση της καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Στεγαστικού Επιδόματος. Η ίδια θα το αναλύσει στη συνέχεια.



Όλα αυτά, φυσικά, είναι τα μέτρα του πακέτου στήριξης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην περιοχή. Όχι μόνο παρακολουθούμε την εξέλιξη της υλοποίησης όλων αυτών των μέτρων, αλλά να μπορέσουμε και να ενεργοποιήσουμε και άλλα μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο, αναπτυξιακής και δομικής φύσεως, για να στηριχθεί η περιοχή και να πατήσει ξανά γερά στα πόδια της.



Το κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις, το κάναμε και πριν από δύο χρόνια, όταν περιοχές της Θεσσαλίας είχαν πληγεί από τον «Ιανό». Θα το κάνουμε και τώρα, σε ένα στενότατο πλαίσιο συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, με την Περιφέρεια, με τους Δήμους, με τους συναδέλφους βουλευτές, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με όλους, για να έχουμε γρήγορα, άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Το πετύχαμε πριν από λίγα χρόνια, θα το πετύχουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ.







Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στη δική της τοποθέτηση είπε πως



"Έχουμε κάνει ενημερώσεις και νωρίτερα σήμερα, μέσα στην ημέρα. Θέλω να επισημάνω το εξής: το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο για τις απειλές σε θέματα δημόσιας υγείας, το οποίο και υλοποιούμε και είναι σε τέσσερις άξονες.



Ο πρώτος αφορά στον έλεγχο του νερού σε όλες τις περιοχές, στα κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος, με επαναληπτικούς ελέγχους, για να διασφαλίσουμε ότι όταν δίνεται το νερό στην κυκλοφορία είναι ασφαλές για τους πολίτες. Άρα, οι πολίτες, μέχρι να έχουν επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, καταναλώνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό ως πόσιμο.



Δεύτερον. Υπάρχουν ειδικότερες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες αυτές τις μέρες για να διατηρηθούν ασφαλείς. Τα λιμνάζοντα ύδατα είναι δυνητικά μολυσματικά. Συν το ότι έχουμε αυξημένο αριθμό και έκταση η οποία καλύπτεται από νεκρά ζώα, αυτό καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο επιβαρυμένη και θα πρέπει να έχουν στο νου τους και αυτό.



Δεν θα κάνω αναλυτική ενημέρωση, την κάναμε το πρωί. Υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες. Να πω μόνο ότι έχουμε εκπονήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις δομές της Περιφέρειας, για να γίνεται -και έχει ξεκινήσει άμεσα- συλλογή, καύση και υγειονομική ταφή των ζώων.



Ο τρίτος άξονας στον οποίο εργαζόμαστε είναι η επιδημιολογική επιτήρηση που αφορά τα λοιμώδη νοσήματα σε τέτοιες περιπτώσεις, για παράδειγμα τη γαστρεντερίτιδα. Ήδη βγήκε εγκύκλιος προς τις δομές υγείας για να έχουν επιδημιολογική επιτήρηση σε συγκεκριμένα νοσήματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Τα δείγματα θα αποστέλλονται στο Συντονιστικό Κέντρο Δημόσιας Υγείας το οποίο έχουμε στήσει εδώ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ιατρικό τμήμα, στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας.



Τέλος, έχουμε ξεκινήσει ήδη και την εντομολογική επιτήρηση με μεγαλύτερη ένταση, γιατί πρέπει να ξέρετε, καθώς η περιοχή δίνει κρούσματα Δυτικού Νείλου, το Υπουργείο Υγείας κάνει αυτή τη δουλειά όλο το χρόνο. Τώρα, λοιπόν, εντατικοποιούμε την προσπάθεια. Δεν αναμένουμε αυτήν την εβδομάδα να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα θα ξεκινήσει αφού γίνει αποστράγγιση στις περισσότερες περιοχές. Αναμένουμε, λοιπόν, σε μία εβδομάδα από σήμερα να έχουμε παραπάνω ζήτημα ως προς αυτό. Γι’ αυτό και θα ελέγξουμε έγκαιρα για να μην υπάρχουν περαιτέρω επιβαρύνσεις σε σχέση με τα έντομα στην περιοχή.



Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ".







Ο Λευτέρης Αυγενάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε πως



"Ξέροντας πολύ καλά το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, που έχει δημιουργηθεί, έχουμε δουλέψει από την πρώτη στιγμή πολύ συντονισμένα, σε συνεργασία φυσικά με τα συναρμόδια υπουργεία, με τον κ. Τριαντόπουλο, με την κα Αγαπηδάκη, αλλά φυσικά και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.



Έτσι, λοιπόν, με πρώτη προτεραιότητα τη συλλογή, καύση, ταφή των νεκρών ζώων, συνεχίζουμε να κινούμαστε, πάντα όμως έχοντας τον πρώτο βαθμό ευθύνης η Περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπίλλης, με τις υγειονομικές υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, αλλά φυσικά και με την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου μας να είναι διαρκώς επί ποδός.



Έχουν ξεκινήσει ήδη να μεταφέρονται τα πρώτα ψυγεία-φορτηγά σε Ημαθία, Αρκαδία, όπου έχουν ξεκινήσει οι καύσεις των νεκρών ζώων, αφενός. Αφετέρου ξεκινάει και μια διαδικασία συγκέντρωσης και οργανωμένης ταφής ζώων. Ήδη έχουμε ανοίξει και άλλα σημεία που θα μπορούν να μεταφέρονται τα νεκρά ζώα, στην Κοζάνη, την Αττική, Τρίκαλα, Καρδίτσα, αλλά σύντομα πιστεύω και στη ΒΙΠΕ Λάρισας.



Τώρα, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι γιατί έχει γίνει πολύς λόγος: τα νεκρά ζώα πρέπει να συγκεντρώνονται. Δεν υπάρχει κανένα θέμα αγωνίας για τους κτηνοτρόφους μην τυχόν και περάσει ο εκτιμητής, δεν τα δει, άρα αυτομάτως δεν θα αποζημιωθούν. Το ξεκαθαρίζουμε: τα νεκρά ζώα πρέπει να συγκεντρωθούν άμεσα, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Οι αποζημιώσεις θα δοθούν κανονικότατα, έχουμε ήδη πλήρη στοιχεία στον ΕΛΓΑ, οπότε δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα γι’ αυτή τη διαδικασία.



Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με κινητά συνεργεία, θα βρεθεί από αύριο, μεθαύριο να κάνει σχετικούς ελέγχους για τα αρδεύσιμα νερά. Καμιά σχέση με τα πόσιμα, γιατί υπήρξε προηγουμένως μια σύγχυση. Δεν ασχολούμαστε με το πόσιμο νερό, ασχολούμαστε με τα αρδεύσιμα και κυρίως να δούμε και τα θέματα των εδαφών, διότι έχουν ακουστεί πολλές απόψεις οι οποίες είναι ανεδαφικές.



Σύντομα, λοιπόν, θα έχω και μια σχετική πρώτη ανακοίνωση επίσημα από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για τα εδάφη, τα οποία έχουν υποστεί ομολογουμένως ένα σοκ, αλλά ωστόσο δεν ισχύει επ’ ουδενί, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που είχα σήμερα όλο το πρωινό στο Υπουργείο, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνουν ανενεργά για περίοδο τριών, τεσσάρων, πέντε ετών, όπως έχει ακουστεί από διάφορα χείλη.



Την ίδια στιγμή, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι ήδη ο ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις τόσο για ζωικό όσο και για φυτικό κεφάλαιο. Η συνεργασία δε με την κρατική αρωγή είναι συστηματική. Μια απάντηση σε αυτούς που λένε, σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο, «έχουμε αιγοπρόβατα τα οποία δεν έχουν τροφές, ζωοτροφές, τι κάνουμε;». Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη: ήδη ο κ. Τριαντόπουλος, η κρατική αρωγή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν μεριμνήσει και θα καλυφθούν αυτές οι πρώτες ανάγκες. Δεν αναμιγνύεται καμία άλλη υπηρεσία, συγκεκριμένοι προορισμοί, συγκεκριμένοι υπεύθυνοι για να μην «χάνεται στη μετάφραση» οποιοσδήποτε ταλαιπωρημένος απ’ όλη αυτή την κατάσταση κτηνοτρόφος.



Οι αιτήσεις προχωρούν στην πλατφόρμα «Άρτεμις» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το ζωικό κεφάλαιο. Για το φυτικό κεφάλαιο συντομότατα θα έχουμε τουλάχιστον 100 στελέχη, τοπικά στελέχη, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, ώστε να ενδυναμώσουμε τους συνεργάτες του ΕΛΓΑ ώστε να σπεύσουν ταχύτατα για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.



Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, παρά μόνο να πω ότι, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε έτοιμοι -και πολύ σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό- να καλύψουμε ό,τι απαιτείται. Κανένας αγρότης, κανένας κτηνοτρόφος δεν πρέπει να έχει ανησυχία για την επόμενη μέρα.



Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο σοκ για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, αλλά δεν είναι μόνοι, είμαστε δίπλα τους.







Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε με τη σειρά της πως



"Πολύ σύντομα, πρώτα απ’ όλα να ενημερώσω ότι οι δομές μας όλες στη Θεσσαλία, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, δεν αντιμετώπισαν κανένα ζήτημα.



Φιλοξενούμε από την προηγούμενη εβδομάδα οικογένειες στο Βόλο και μάλιστα προτιθέμεθα να συνεχίσουμε αυτή τη φιλοξενία για έναν μήνα ακόμα. Και βέβαια, είμαστε στη διάθεση των πολιτών για οτιδήποτε προκύψει. Οικογένειες με άτομα με αναπηρία που χρειάστηκε τοποθετήθηκαν, μεταφέρθηκαν στον Αμπελώνα σε μια δύσκολη συγκυρία.



Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο κ. Τριαντόπουλος: το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αλλά και το επίδομα στέγασης παρατείνονται για τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει, για να είμαστε πρακτικές και πρακτικοί, ότι όποια ή όποιος δικαιούχος έχει μια εγκριτική απόφαση η οποία λήγει τον Σεπτέμβριο, αυτόματα ανανεώνεται για τρεις μήνες, ενώ αν η εγκριτική απόφαση λήγει τον Οκτώβριο, αυτόματα ανανεώνεται για δύο μήνες, επαναλαμβάνω, χωρίς να χρειάζεται να κάνει καμία αίτηση.



Στη διάθεσή σας και καλή δύναμη σε όλους τους πολίτες".









