Κρήτη - καταγγελία: Οι αστυνομικοί σκότωσαν τον πατέρα μου

Η καταγγελία του γιου του άνδρα που φέρεται να έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σε μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία προέβη με δημόσια ανάρτηση του ο γιος του 58χρονου άνδρα που φέρεται να κατάρρευσε στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον επαρχιακό δρόμο Φρε-Βρυσσών με αποτέλεσμα να «σβήσει».

Το θλιβερό περιστατικό είχε σημειωθεί την 1η Σεπτεμβρίου και είχε θεωρηθεί ότι ο άτυχος οδηγός πιθανότατα υπέστη ανακοπή.

Ωστόσο με ανάρτηση που έκανε στην προσωπική του σελίδα στο facebook ο γιος του εκλιπόντος καταγγέλλει ότι ο πατέρας ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τους αστυνομικούς, του ασκήθηκε υπέρμετρη βία και εν τέλει κατέρρευσε.

Μάλιστα ο γιος του 58χρονου άνδρα κάνει γνωστό ότι ήδη έχει κινήσει διαδικασίες νομικές με την υποβολή μήνυσης προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όλους που φέρουν ευθύνη για το θάνατο του πατέρα του.

Ο ίδιος στην ανάρτηση του καταγγέλλει ότι με αφορμή μία μικρή ποσότητα χασίς που επικαλείται η αστυνομία ότι βρέθηκε στον έλεγχο, κατέβασαν και έσυραν τον πατέρα του σε ένα χωράφι και τον χτύπησαν ανηλεώς, προκειμένου να τους υποδείξει από ποιον προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά.

Υποστηρίζει ότι ο πατέρας κατέρρευσε ενώ τον τραβούσαν πισθάγκωνα δεμένο μέχρι τα περιπολικά, σε μία απόσταση 150 μέτρων. Επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, πολίτες που προσπάθησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον 58χρονο μέχρι να καταφθάσει το ΕΚΑΒ, ενώ υποστηρίζει ότι υπήρξαν πολλές ανακρίβειες σε όσες πληροφορίες δόθηκαν προς δημοσίευση για τις συνθήκες του συμβάντος, ο ίδιος θεωρεί εσκεμμένα προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό διαφορετικό από το πραγματικό.

Στην ανάρτηση του γράφει μεταξύ άλλων: «στην περίπτωση του πατέρα μου παρουσίασαν τα γεγονότα χωρίς να υπάρχει ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα για να κρύψουν τις ευθύνες τους.

Αλλά υπάρχει ενοχή ξεκάθαρη και κραυγαλέα. Για αυτούς τους λόγους η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες και έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Στο Κέντρο Υγείας Βάμου ο γιατρός, η γυναίκα του πατέρα μου , η μάνα μου , ο αδερφός του πατέρα μου και τόσοι άλλοι έβλεπαν τα αίματα από τις πληγές να λούζουν το σώμα του πατέρα μου. Τα τραύματα ήταν εμφανή ακόμα και σε όποιον παρευρέθηκε στην κηδεία».

Ο γιος του 58χρονου διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα το αφήσει έτσι και θα αγωνιστεί να αναδειχθεί η αλήθεια. Αστυνομικοί κύκλοι, ανεπίσημα, αναφέρουν ότι δεν έγιναν τα περιστατικά όπως καταγγέλλονται και επικαλούνται τις μαρτυρίες πολιτών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να υπάρξει μία επίσημη απάντηση από την ΕΛ.ΑΣ για τα όσα καταγγέλλονται και έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

