ΣΥΡΙΖΑ: ο Τσακαλώτος στηρίζει Αχτσιόγλου και “καρφώνει” Κασσελάκη

Τι αναφέρει στην ανάρτηση με την οποία εκφράζει την υποστήριξη του στην υποψηφιότητα της Έφης Αχτσιόγλου και τι λέει για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επέλεξε να ταχθεί στο πλευρό της Έφης Αχτσιόγλου ενόψει του δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών για την προεδρία στον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει τα εξής, «Την Κυριακή, κανονικά, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο σχέδια. Κανονικά. Αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι τελικά μόνο ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος.

Σχέδιο που θα μπορούσε να συζητηθεί σε συνέδριο, όπου οι σύνεδροι θα μπορούσαν να προτείνουν αφαιρέσεις προσθέσεις ή τροποποιήσεις. Και εκεί θα έβγαιναν οι αναγκαίες συνθέσεις.

Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε σχέδιο αλλά μια πρόταση: «ψηφίστε με γιατί μπορώ να κερδίσω, γιατί είμαι πετυχημένος, γιατί έχω προσόντα... εμπιστευτείτε με».Δεν το λες και στρατηγική νίκης επί μιας σκληρής νεοφιλελεύθερης Δεξιάς, όπως εκφράζεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Την Τρίτη, την στήριξή του στον Στέφανο Κασσελάκη για τον β’ γύρο των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Νίκος Παππάς, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει εκείνος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε περίπτωση εκλογής του κ. Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος.

