Ελλάδα - Αίγυπτος: Βούληση για διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας

Επαφές του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο, τον Κύπριο και τον Ιορδανό ομόλογό του.

Η βούληση για διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου εκφράστηκε τόσο στην κατ' ιδίαν συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι όσο και στην τριμερή με τη συμμετοχή του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.

Διμερής συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Αιγύπτου

Αναλυτικότερα, στη διμερή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Σάμεχ Σούκρι επιβεβαιώθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις και η βούληση διεύρυνσης συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας και της απασχόλησης Αιγύπτιων εργαζομένων που θα μπορούσαν να μετακληθούν σε τομείς όπου η ελληνική οικονομία έχει αυξανόμενες ανάγκες εργατικού δυναμικού.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου χαρακτηρίζονται άριστες, καθώς οι δύο χώρες παραμένουν πυλώνες σταθερότητας σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου θεμελιώνεται στους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και την αμοιβαία βούληση για άμβλυνση των εντάσεων και εμπέδωση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κύρια έκφανση του στρατηγικού χαρακτήρα της διμερούς συνεργασίας είναι η Συμφωνία για την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (2020), σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ελλάδα και Αίγυπτος εργάζονται για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσής τους μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου «GREGY Interconnector». Το καλώδιο θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην ΕΕ, παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ελληνική αυτή επένδυση στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας θα είναι σημαντική, καθώς θα ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας, ως ενεργειακού κόμβου μεταφοράς καθαρής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στις αρχές Αυγούστου στο Ελ Αλαμέιν, στο πλαίσιο της εκεί επίσκεψης του πρωθυπουργού και συνάντησής του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, κατά την οποία συμφωνήθηκε η συγκρότηση ενός Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Αίγυπτο, με την παρουσία πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε και χωριστή συνάντηση, στις 5 Αυγούστου, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, με τον οποίο συζήτησαν περιφερειακά θέματα, αλλά και τη διοργάνωση του Πρώτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου που σχεδιάζεται να λάβει χώρα στην Ελλάδα στις αρχές του 2024.

Τριμερής συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου

Ακολούθως, κατά τη χωριστή τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, Σάμεχ Σούκρι και Κωνσταντίνος Κόμπος συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας στην πολιτική προστασία, στην οικονομία και τον τουρισμό, στη διασυνδεσιμότητα και στο πλαίσιο της ΕΕ. Μάλιστα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία συνδέονται στενά με την Αίγυπτο, την προσέγγιση και τις σχέσεις της οποίας με την ΕΕ διευκολύνουν και προωθούν, καθώς θεωρούν την Αίγυπτο παράγοντα κλειδί για την περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ότι η επόμενη τριμερής, σε επίπεδο ηγετών, θα διεξαχθεί μέχρι το τέλος του έτους, όπως γίνεται γνωστό σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ελληνική διπλωματία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της τριμερούς αυτής συνεργασίας, στη δημιουργία συνεργειών με τις χώρες της περιφέρειάς μας και δη της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής για τη διατήρηση της σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και διμερής συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιορδανίας

Εξίσου σημαντική ήταν η τριμερής συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του από την Κύπρο και την Ιορδανία. Έμφαση δόθηκε στη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της ενέργειας, του εμπορίου, της γεωργίας και ασφάλειας τροφίμων, της υδατικής διαχείρισης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της προσέλκυσης επενδύσεων.

Μετά την τριμερή συνάντηση ακολούθησε χωριστή διμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ιορδανίας και Ελλάδας, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η προώθηση των σχέσεων μεταξύ του Αμμάν και της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης ευχαρίστησε θερμά τον Ιορδανό ομόλογό του για την άμεση συνδρομή της Ιορδανίας το καλοκαίρι στην κατάσβεση των πυρκαγιών και αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί το Αμμάν.

