ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Το φως κέρδισε, η ελπίδα γίνεται το μέλλον μας

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το μεσημέρι συναντά τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρώτη αντίδραση της Έφης Αχτσιόγλου μετά την ήττα της. Το μήνυμα του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

«Σήμερα χαμογελάμε, από αύριο αρχίζει σκληρή δουλειά», ανέφερε ο νικητής των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε: «Σήμερα το φως κέρδισε και η ελπίδα γίνεται συνολικά το μέλλον μας».

Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλισε στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος έξω από τα Κεντρικά Γραφεία και φώναζε συνθήματα. Αφού ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους για τον ενθουσιασμό τους, αναφέρθηκε στους πληγέντες στη Θεσσαλία οι οποίοι όπως είπε «έχουν περάσει μεγάλες δυσκολίες, είναι μόνοι τους και έχουν μία ακόμη μεγάλη δυσκολία μπροστά τους. Εύχομαι η πολιτεία να σταθεί στον πλευρό τους».

Ακολούθως είπε «μερικά ευχαριστώ». Πρώτα στα 150.000 μέλη που ψήφισαν την περασμένη Κυριακή και σήμερα, περίμεναν στις ουρές και έδειξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, θα μείνει εδώ και θα κερδίσει. Η ομιλία του διακόπηκε από τον κόσμο που φώναζε «Στέφανε γερά, κυβέρνηση ξανά», «Στέφανε προχώρα, άλλαξέ τα όλα» για να τους απαντήσει «μαζί θα τα αλλάξουμε, είναι ο μόνος τρόπος, ένα κόμμα για τα μέλη από τα μέλη, από την κοινωνία για την κοινωνία». Τα συνθήματα συνεχίστηκαν: «Αυτές οι εκλογές ήταν η αρχή με αρχηγό τον Στέφανο για την ανατροπή», «Στέφανε γερά να πέσει η δεξιά» και «νάτος-νάτος ο πρωθυπουργός». Συνεχίζοντας ανέφερε: «Πρέπει να ευχαριστήσω τους εθελοντές της καμπάνιας μου, δίχως αυτούς δεν θα είμαστε εδώ. Επίσης τους εθελοντές όλων των συνυποψηφίων και των εφορευτικών επιτροπών στα εκλογικά τμήματα». Ευχαρίστησε ξεχωριστά τα 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής -υπέγραψαν την υποψηφιότητά του -«και μου έδωσαν την ευκαιρία και όλα τα στελέχη και πρώην βουλευτές που παρά τις πιέσεις στάθηκαν δίπλα μου και επέλεξαν το φως. Χρειάζεται φως για να νικήσουμε τις χειροπέδες του πελατειακού συστήματος που κρατά τους νέους καθηλωμένους».

Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Νίκο Παππά που «την τελευταία εβδομάδα υπήρξε συνεργάτης» και τον κάλεσε δίπλα του στην εξέδρα από την οποία απηύθυνε την ομιλία του. Εκείνη την ώρα ο κ. Παππάς ήταν μέσα στα γραφεία της Κουμουνδούρου, λίγα λεπτά αργότερα όμως βγήκε, στάθηκε δίπλα του και τον ασπάστηκε.

Το τελευταίο ευχαριστώ, συνέχισε «πηγαίνει στην οικογένεια, στα ξαδέλφια, τους θείους, τα ανίψια, τον αδελφό μου, τον πατέρα μου την μητέρα. Πάνω από όλα στην δική μου οικογένεια -τον Τάιλερ και την Φάρλι την σκυλίτσα μας-, που χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ». Κάλεσε και τον σύντροφό του Τάιλερ ο οποίος ανέβηκε στην εξέδρα και τον οποίο ευχαρίστησε και στα αγγλικά.

Κλείνοντας ανέφερε: «Είμαστε εδώ χάρη στην ελληνική κοινωνία, είναι η φωνή μιας κοινωνίας που τη σέβομαι, την ευχαριστώ και λέω ένα πράγμα ξεκάθαρο: δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ, δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ, δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Αύριο αρχίζει η σκληρή δουλειά. Σήμερα μπορείτε να χαμογελάσετε για τη νίκη όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Στους πολέμους ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Στους συντρόφους ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι πρώτος».

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι επικοινώνησε με την Έφη Αχτσιόγλου «η οποία με συνεχάρη για την εκλογική επιτυχία. Από την πλευρά μου της έδωσα συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό αγώνα που κατέβαλε και της είπα ότι την εκτιμώ πάρα πολύ και ότι προσβλέπω πραγματικά την επόμενη μέρα στη συνεργασία της ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να γίνει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα αλλάξει τον τόπο». Τέλος ανέφερε ότι «από αύριο θα σχεδιάσω το πρώτο μου ταξίδι που θα είναι στους αδελφούς μας στην Κύπρο».

Συνάντηση Τσίπρα – Κασσελάκη στην Βουλή

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα δεχτεί σήμερα, Δευτέρα, στο γραφείο του στη Βουλή τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00.

Αχτσιόγλου: Ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας για μαχητική και δομική αντιπολίτευση

«Από αύριο ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας, να ασκήσουμε μαχητική και δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και να δώσουμε προοπτική και ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν και αξίζουν να ζήσουν καλύτερα», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου σε δηλώσεις της στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά, η κ. Αχτσιόγλου δήλωσε ότι «ολοκληρώθηκε σήμερα μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και πως «η μεγάλη συμμετοχή και τις δυο Κυριακές στην κάλπη έδειξε ότι η κοινωνία κοιτάζει προς τα εμάς». Ευχαρίστησε καθέναν και καθεμία που προσήλθε στην κάλπη, σημειώνοντας ότι «έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυναμικά παρών για να δώσει τις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές μάζες που έρχονται». Ανέφερε ότι πριν από λίγο τηλεφώνησε στον Στέφανο Κασσελάκη και τον συνεχάρη για την επιτυχία του, «του εύχομαι να έχει δύναμη στα νέα του καθήκοντα».

«Από αύριο ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας, να ασκήσουμε μαχητική και δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και να δώσουμε προοπτική και ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν και αξίζουν να ζήσουν καλύτερα», τόνισε.

Η κ. Αχστιόγλου ευχαρίστησε τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που την εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, αναφέροντας: «ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου και θα την υπηρετήσω με αφοσίωση». Ευχαρίστησε προσωπικά τον Αλέξη Χαρίτση και τον Νάσο Ηλιόπουλο, λέγοντας πως «η διαρκής παρουσία τους δίπλα μου ήταν για μένα μια ένδειξη ότι αυτή η μάχη είχε αξία». Επιπλέον ευχαρίστησε τους συνεργάτες της- «η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να έχει κανείς στο πλευρό του». «Θέλω να ευχαριστήσω και το μικρούλη μου γιο που, παρότι δεν καταλαβαίνει τίποτα απ' όλα αυτά, έδειξε τεράστια υπομονή απέναντι στη μητέρα του και να του υποσχεθώ ότι από αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα για μας», είπε η κ. Αχτσιόγολου ολοκληρώνοντας τη δήλωση της.

Κατά την άφιξη της στην Κουμουνδούρου η κ. Αχτσιόγλου έγινε δεκτή από μέλη της Νεολαίας και υποστηρικτές της, μεταξύ άλλων, με συνθήματα όπως «εμπρός λαέ μη τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής», «μέχρι τις Βρυξέλλες να ακουστεί καλά, δεν θα ξεμπερδέψετε με την Αριστερά», «αγώνας, ρήξη, ανατροπή, η Ιστορία γράφεται με ανυπακοή», με την ίδια να ανταποδίδει τη θερμή υποδοχή υψώνοντας τη γροθιά της.





Τσακαλώτος: Συνεχίζουμε πάντα αριστερά

«Η Αριστερά είναι εδώ. Είναι μαθημένη στα δύσκολα. Με παρακαταθήκη τις νίκες, τις ιδέες και τις αξίες μας, συνεχίζουμε πάντα αριστερά», αναφέρει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε ανάρτηση του στο Facebook.

