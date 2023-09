Πολιτική

Παππάς: “Φαινόμενο” ο Κασσελάκης - Είναι απειλή για τον Μητσοτάκη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Παππάς για την δική του υποψηφιότητα, την στήριξη στον Στέφανο Κασσελάκη και την 'επομενη ημέρα" στο κόμμα. Γιατί έψεξε τον Τσακαλώτο.

Ως «φαινόμενο που αξίζει να μελετηθεί όχι για το κόμμα μας, αλλά για την πολιτική επιστήμη», χαρακτήρισε τον Στέφανο Κασσελάκη ο Νίκος Παππάς, αναφερόμενος και την νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο υποψήφιος Πρόεδρος του κόμματος που μετά από τον πρώτο γύρο στήριξε ανοιχτά τον Στέφανο Κασσελάκη ως διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι δεν ανέμεναν «την έκταση της συμμετοχής» από τους εκλογείς, επισημαίνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει στον μετασχηματισμό του. Κοντοσταθήκαμε σε μια εντολή που έχουμε πάρει πολλές φορές, σε μια διαδικασία για ένα δημοκρατικό κόμμα». Προσέθεσε ότι «η κατεύθυνση θα είναι προς την νίκη με την απαραίτητη ευρύτητα».

Ο κ. Παππάς αντέδρασε έντονα και ζήτησε από τον Γιώργο Παπαδάκη να ανακαλέσει την φράση του ότι ουσιαστικά «παραιτήθηκε από την δική του υποψηφιότητα ή ότι μπορεί να λειτούργησε ως “"λαγός"», λέγοντας «Δεν παραιτήθηκα από την υποψηφιότητα μου μετά την πρώτη Κυριακή. Δεν ήμουν "λαγός". Εγώ έλεγα μονότονα και βαρετά ίσως ότι πρέπει να είμαστε από την Αριστερά μέχρι το κέντρο. Κάναμε καθαρή πολιτική συμφωνία με τον Στέφανο Κασσελάκη και ούτε εγώ ούτε αυτός παραιτηθήκαμε από την στάση μας».

«Ο κόσμος έδωσε μήνυμα ραγδαίας ανανέωσης. Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι dissraptor όπως λένε στα αγγλικά, τάραξε το σύστημα το πολιτικό. Μπορεί να αξιοποιήσει την δυνατότητα διείσδυσης στα social media για ένα δυναμικό κίνημα, πχ. για τους πλειστηριασμούς. Χρησιμοποίησε κυρίως αντισυμβατικά μέσα», είπε για τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς για την θέση του Στέφανου Κασσελάκη περί επαγγελματικού Στρατού, ο Νίκος Παππάς είπε «δεν ειμαι υπέρ του επαγγελματικού στρατού, ωστόσο κάποιες θέσεις του κόμματος μπορεί να αλλάξουν».

Σχετικά με τον δικό του ρόλο την «επόμενη ημέρα» στον ΣΥΡΙΖΑ και την λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Νίκος Παππάς είπε «Για τον Σωκράτη Φάμελλο έχω εκφράσει γνώμη, αλλά πάντα λέω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο Πρόεδρος. Έχει καθαρή και φρέσκια εντολή, άρα έχει τον πρώτο λόγο. Σίγουρα δεν θα είμαι εγώ Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει ο Πρόεδρος».

Μέμφθηκε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, που δεν συνεχάρη τον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας «τα συγχαρητήρια δεν κάνουν κακό. Ειπώθηκαν και πράγματα που δεν χρειάζονταν να βγουν στην δημοσιότητα. Κατανοητές οι εντάσεις και οι τριβές, αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε και να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Κλείνοντας εκτίμησε ότι «Για τον κ. Μητσοτάκη είναι απειλή ο Κασσελάκης, γιατί μπορεί να επικοινωνήσει με την κοινωνία»

