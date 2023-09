Κόσμος

Μεταναστευτικό: Μελόνι κατά Σολτς για τη γερμανική βοήθεια σε ΜΚΟ στην Ιταλία

Έξαλλη η πρωθυπουργός της Ιταλίας, για την οικονομική βοήθεια που προσφέρει η Γερμανία σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία στον τομέα της διάσωσης και υποδοχής μεταναστών.

Ο ιταλικός Τύπος κάνει αναφορά σε επιστολή της πρωθυπουργού της χώρας Τζόρτζια Μελόνι στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς με θέμα την παροχή γερμανικής οικονομικής βοήθειας σε ΜΚΟ και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διάσωσης και υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στην Ιταλία.

«Έμαθα με έκπληξη ότι η κυβέρνησή σου, χωρίς να έχει υπάρξει συντονισμός με την ιταλική κυβέρνηση, φέρεται να αποφάσισε να στηρίξει με σημαντικά κονδύλια, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποδοχής των παράτυπων μεταναστών στην ιταλική επικράτεια όπως και των διασώσεων στην θάλασσα. Και οι δυο δυνατότητες προκαλούν ερωτήματα», γράφει η Μελόνι στην επιστολή της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός στη συνέχεια υπογραμμίζει: «σε ό,τι αφορά το σημαντικό και δαπανηρό κεφάλαιο της παροχής βοήθειας στην ξηρά, είναι θεμιτό να διερωτηθεί κανείς αν αυτή δεν θα άξιζε να στηριχθεί στη Γερμανία και όχι στην Ιταλία. Παράλληλα, είναι ευρέως γνωστό ότι η παρουσία στην θάλασσα πλοίων των ΜΚΟ προκαλεί τον άμεσο πολλαπλασιασμό των αναχωρήσεων με επισφαλή πλεούμενα. Κάτι που όχι μόνο επιβαρύνει οικονομικά ακόμη περισσότερο την Ιταλία αλλά συγχρόνως αυξάνει και τον κίνδυνο θαλάσσιων τραγωδιών».

Και η επιστολή της Τζόρτζια Μελόνι καταλήγει: «θεωρώ ότι οι προσπάθειες, και οικονομικού χαρακτήρα, των χωρών της ΕΕ που ενδιαφέρονται να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη την Ιταλία θα έπρεπε να επικεντρωθούν στη δημιουργία δομικών λύσεων στο μεταναστευτικό φαινόμενο, παραδείγματος χάρη δρώντας υπέρ μιας πρωτοβουλίας της ΕΕ με τις χώρες διέλευσης της νότιας ακτής της Μεσογείου, η οποία θα απαιτούσε λιγότερα κονδύλια σε σχέση με εκείνη που εδώ και καιρό υφίσταται με την Τουρκία. Βέβαιη για την κατανόηση και συνεργασία σου, εύχομαι ο ακριβής χαρακτήρας των πρωτοβουλιών αυτών της κυβέρνησής σου, να μπορέσει να αποσαφηνιστεί καλύτερα και θα χαρώ να συζητήσουμε προσωπικά το θέμα με την πρώτη ευκαιρία αρχίζοντας από τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Γρανάδας, στις 5 και 6 Οκτωβρίου».

