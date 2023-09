Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias” - Στερεά Ελλάδα: Ισχυρές βροχές από τα ξημερώματα

Τοπικά έντονα ειναι τα φαινόμενα, ιδαίτερα σε νομούς στα ανατολικά της Περιφέρειας.

Στην Αττική έφτασε από τα ξημερώματα η κακοκαιρία «Elias» με ισχυρή βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ήδη από τις 2.00 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί κάποιες μεμονωμένες κλήσεις, 20 μέχρι στιγμής, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων κυρίως σε περιοχές στα βόρεια και στα δυτικά της Αττικής.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ, στη Θεσσαλία μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα κι οι ενέργειες που γίνονται αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων από το πλημμυρικό φαινόμενο της κακοκαιρίας «Daniel», ενώ σε Στερεά Ελλάδα σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Φωκίδα, Εύβοια και Ευρυτανία. Στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα έχουν τοπικό χαρακτήρα και η βροχόπτωση είναι εντονότερη στην ορεινή Κορινθία. Στη Δυτική Ελλάδα σημειώνονται βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Αχαΐας και στα Ιόνια νησιά τα φαινόμενα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση. Όσον αφορά την Αττική μέχρι στιγμής η πρωινή ισχυρή βροχόπτωση δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας», σημείωσε.

Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της Αττικής έλαβαν μήνυμα μέσω του 112, προειδοποιώντας τους για πιθανότητα ισχυρής έντασης βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων για την Τετάρτη και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η Φωκίδα, η Εύβοια και η Φθιώτιδα δοκιμάζονται αυτή την ώρα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα πού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε στη Στερεά Ελλάδα λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα. Στη Βόρεια Εύβοια υπήρξαν ραγδαίες βροχοπτώσεις με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με συνέπεια να πλημμυρίσουν σπίτια και οι κλήσεις στην Πυροσβεστική υπηρεσία να είναι συνεχείς. Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή. Έχουν σημειωθεί κατολισθητικά φαινόμενα μικρής όμως κλίμακας, ενώ καλείται η πυροσβεστική για να απομακρύνει δέντρα που έχουν ξεριζωθεί.

Από τις 4:00 το πρωί δοκιμάζεται η Χαλκίδα. Μεγάλος όγκος νερού πέφτει μέσα στην πόλη, με την πυροσβεστική υπηρεσία να παρεμβαίνει για απάντληση υδάτων στα πλημμυρισμένα υπόγεια.

Λίγο μετά τις 5:00 το πρωί σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε μία μεγάλη περιοχή βόρεια της Χαλκίδας, ενώ η κεραυνική δραστηριότητα είναι ακατάπαυστη.

Την ίδια ώρα έντονες είναι οι βροχοπτώσεις στη Φθιώτιδα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Λαμίας.

Από τις 5:00 το πρωί βρέχει συνεχώς, με διαστήματα όπου η βροχόπτωση είναι ραγδαία φτάνοντας και μέχρι 110 κυβικά το στρέμμα. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα, πέρα από πλημμυρισμένα υπόγεια στη νότια πλευρά της πόλης, με την πυροσβεστική να έχει ξεκινήσει τις παρεμβάσεις για την άντληση των υδάτων.

Εξάλλου μέσα στο κοινοτικό γραφείο πέρασαν τη νύχτα τους πολλοί από τους κατοίκους στο χωριό Κόμμα, όπου και είχε σημάνει συναγερμός από την χθεσινή μέρα, λόγω της απειλής υπερχείλισης του Σπερχειού ποταμού.

Οι αρμόδιες αρχές μετά από Συντονιστικό που έγινε χθες το απόγευμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια αποφάσισαν να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα στην περιοχή. Μάλιστα νωρίτερα είχαν προχωρήσει και σε μετακίνηση 10 περίπου οικογενειών από το χωριό Κόμμα, τα σπίτια των οποίων βρίσκονται πλησίον του ποταμού Σπερχειού, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι μετέφεραν οικόσιτα ζώα και ό,τι μπορούσαν σε ασφαλή σημεία.

Την ίδια ώρα μηχανήματα του Δήμου Λαμιέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ήταν σε ετοιμότητα σε κρίσιμα σημεία, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβουν.

Από τις 6:00 το πρωί και μετά, το κύμα κακοκαιρίας, είναι πάνω από την περιοχή της Αταλάντης, ενώ συνεχίζει να βρέχει με ένταση στη Λαμία. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα τόσο στη Λαμία όσο και τον Δομοκό, την Μακρακώμη και την Στυλίδα.

Σε ορισμένες περιοχές της Χαλκίδας, της Βοιωτίας, αλλά και της Φωκίδας η βροχόπτωση ήταν ραγδαία και σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών έπεσαν μέχρι και 150 τόνοι νερό σε κάθε στρέμμα.

Στην Αττική πάντως, παρά την κατά τόπους έντονη βροχόπτωση, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά, όπως δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης στον ΑΝΤ1.

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν και περιοχές της Θεσσαλίας:

