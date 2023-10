Αθλητικά

ΣΕΦ Ποδοσφαίρου: Ανακαινίζεται και γίνεται έδρα του Εθνικού Πειραιώς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ακριβώς εργασίες στο γήπεδο θα αναλάβει ο Δήμος Πειραιώς με σκοπό να αδειοδοτηθεί ο χώρος για αγώνες Γ' Εθνικής.

-

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου ένα από τα θέματα που συζητώνται από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, είναι η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου 11 x 11 στο Στάδιο Ειρήνης Φιλίας και η κατασκευή εξέδρας 1.500 ατόμων, με σκοπό το γήπεδο να αδειοδοτηθεί για να πραγματοποιούνται αγώνες Γ’ Εθνικής και να αποτελέσει επίσημη έδρα της ομάδας του Εθνικού Πειραιώς.

Να σημειώσουμε ότι όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του Πειραιά piraeuspress.gr ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) του Δήμου έχει ήδη προχωρήσει στην ενοικίαση του ΣΕΦ ποδοσφαίρου και στη διάθεσή του σε όλα τα πειραϊκά αθλητικά σωματεία που αγωνίζονταν σε τοπικές κατηγορίες, για προπονήσεις και αγώνες. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από το δήμαρχο της πόλης Γιάννη Μώραλη, τώρα η διαμόρφωση του γηπέδου πρόκειται, εκτός της χρήσης αυτής, να οδηγήσει και σε ανακήρυξή του ως επίσημης αγωνιστικής έδρας του Εθνικού Πειραιώς.

Πηγή: Pirauespress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ - Εφετείο: Αλλαγή κατηγορίας ζητά η οικογένεια

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Πειραιάς: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο (εικόνες)