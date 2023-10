Κοινωνία

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας

Άμεση ήταν η αντίδραση του Λιμενικού Σώματος στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την κακοποίηση ζώων.

Ένας 25χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας από το Λιμενικό Σώμα στην Ύδρα, με την κατηγορία ότι κακοποιούσε δημοσίως ένα ζώο (γάτα) στο λιμάνι του νησιού.

Η ανακοίνωση του λιμενικού αναφέρει:

“Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, προέβησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ύδρας για παράβαση του άρθρου 24 του Ν. 4830/2021.

Συγκεκριμένα ο ανωτέρω συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι κακοποίησε ζώο (γάτα) εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ύδρας.

Προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Ύδρας.”

