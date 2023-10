Αθλητικά

Γιάννης Ιωαννίδης: Ο επικήδειος της κόρης του - “Κοουτσάρα μου, το παιχνίδι δεν τελείωσε”

Σπαρακτικός ο επικήδειος της κόρης του Γιάννη Ιωαννίδη. Υποβασταζόμενη η σύζυγός του.

Ράγισε καρδιές ο επικήδειος λόγος της κόρης του Γιάννη Ιωαννίδη, Ελένης στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Άγιο Ιωάννη Βούλας. Η Ελένη αποχαιρέτησε τον πατέρα της με μία σπαρακτική ομιλία.

Αναλυτικά η αγαπημένη Ελένη ανέφερε:

“Αγαπημένε μου πατέρα, λατρεμένε μπαμπά μου…

Στέκομαι εδώ σήμερα και σε κοιτώ την ώρα που μπαρκάρεις για το τελευταίο σου ταξίδι.

Και δεν είμαι μόνη μου, εδώ είναι όλοι για να σου πούμε το τελευταίο αντίο, να σου φωνάξουμε σιωπηλά πόσο σε αγαπάμε και τι σήμαινες, τι θα σημαίνεις πάντοτε για την οικογένεια σου, για το μπάσκετ, για τον αθλητισμό, για ολόκληρη την Ελλάδα…

Έφυγες νωρίς και άδοξα μπαμπά. Έφυγες αλλά πάλεψες με γενναιότητα, όπως το έκανες σε όλη σου τη ζωή. Στάθηκες στις επάλξεις, πολέμαγες σαν θηρίο, δεν φοβόσουν κανέναν και τίποτε, ήσουν γεννημένος νικητής και ατρόμητος.

Και τώρα που σε αποχαιρετάμε, πάλι αγέρωχο σε βλέπω μπροστά μου…

Δάκρυα αυλακώνουν τα πρόσωπα μας, σήμερα που σού λέμε το αντίο, αλλά υπάρχει και ο αντίλογος, η παρηγοριά: θρηνούμε που σε χάσαμε, μα χαιρόμαστε κιόλας επειδή ζήσαμε μαζί σου, μεγαλώσαμε μαζί σου, βαδίσαμε στις στράτες που χάραξες, ακολουθήσαμε τις οδηγίες που μας έδινες…

Πάντοτε ζητούσες να σε προσφωνούν κόουτς και τίποτε άλλο. Κοουτσάρα μου, θα σου πω κάτι: το παιχνίδι δεν τελείωσε, απλώς πήρες ένα τάιμ άουτ για να το συνεχίσεις στα επουράνια γήπεδα, περνώντας στην αθανασία.

Ένα τραγούδι της αγαπημένης σου, Μαρινέλλας λέει

«Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό μα δεν, μα δεν υπάρχουν δρόμοι».

Εσύ όμως μπαμπά μου τους βρήκες αυτούς τους δρόμους… ”

Η επιμνημόσυνη δέηση για τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος «έφυγε» την Τετάρτη (4/10) από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, πραγματοποιείται στον Άγιο Ιωάννη Βούλας και η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Η ταφή του “Ξανθού” θα γίνει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Γιάννη Ιωαννίδη που τελέστηκε στον Άγιο Ιωάννη της Βούλας. Όλη η αθλητική κοινότητα ήταν εκεί, ενώ φανερά συντετριμμένη ήταν και η σύζυγός του, Γιούλα.

Στεφάνι έστειλε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υφυπουργός αθλητισμού, η “οικογένεια” του Άρη -με τον οποίο έγραψε.. Ιστορία στο χώρο του μπάσκετ- ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης η εταιρεία Alter Ego και πολλοί άλλοι.

