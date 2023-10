Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τελικά αποτελέσματα Περιφέρειας Αττικής και οι έδρες

Τα τελικά αποτελέσματα στην Περιφέρεια Αττικής. Ποιοι εκλέγονται σύμβουλοι με Χαρδαλιά. Οι έδρες όλων των συνδυασμών.

Τα τελικά αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης για την ανάδειξη του νέου συσχετισμού δυνάμεων στην Περιφέρειας Αττικής υπό τη διοίκηση της περιφερειακής παράταξης «Αττική Μπροστά» του Νίκου Χαρδαλιά έχουν ως εξής:

Με ολοκληρωμένη την καταμέτρηση των 1.336.771 ψηφισάντων επί των 2.890.820 εγγεγραμμένων (ποσοστό συμμετοχής 46,24% με άκυρα 2,91% και λευκά 3,76%) στα 5.908 εκλογικά τμήματα της Περιφέρειας τα ποσοστά της κάθε παράταξης με τις έδρες που τους αναλογούν είναι:

- Χαρδαλιάς Νικόλαος «Αττική Μπροστά» 46,74 % και 51 έδρες

- Ιωακειμίδης Γεώργιος «Αττικός Κύκλος» 15,53 % και 12 έδρες

- Πρωτούλης Ιωάννης «Λαϊκή Συσπείρωση» 13,87 % και 10 έδρες

- Σγουρός Ιωάννης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» 13,31% και 10 έδρες

- Καμπούρης Φίλιππος «Μάχη για την Αττική» 3,18% και 2 έδρες

Εκτός Περιφεριακού Συμβουλίου καθώς δεν συγκέντρωσαν το μέτρο του 3% έμειναν ο Γιώργος Δημητρίου «Οικολογική Συμμαχία» με 2,90%, η Μαριάνα Τσίχλη «Ανυπότακτη Αττική» με 2,46 % και ο Κώστας Τουλγαρίδης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική με 2,02%.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις οι περιφερειακοί σύμβουλοι ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίοι αναδείχθηκαν με τον συνδυασμό του Νίκου Χαρδαλιά και θα στελεχώσουν τη νέα Διοίκηση της Περιφέρειας, είναι ως εξής:

Κεντρικός τομέας 13 έδρες:

Κεφαλογιάννη Χριστίνα, Βισκαδουράκης Αθανάσιος, Καπερνάρος Βασίλειος, Αγγελάκη Δήμητρα, Πάλλη-Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σαργκάνης Νίκος, Σιάτρας Μπάμπης, Γώγος Χρήστος, Αλυμάρα Σοφία, Βλάχος Γεώργιος, Κουρή Μαρία, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Κουτσογιαννόπουλος Θοδωρής.

Βόρειος Τομέας 8 έδρες:

Ασκητής Θάνος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Πρεζεράκου Έρρικα, Χιωτάκης Νίκος, Γιακουμάτου Εβίνα, Μαρκουϊζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Βάρσου Μαργαρίτα, Λεονάρδου Πολυτίμη

Δυτικός τομέας 7 έδρες:

Λώλος Βασίλειος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Αγγελοπούλου Μαρία Μαίρη, Κατσούλης Σάκης, Βαθιώτης Αθανάσιος, Αλεξανδράτος Μπάμπης

Δυτική Αττική 2 έδρες:

Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Βαρελάς Κλεάνθης

Νότιος Τομέας 7 έδρες:

Σφακιανάκης Μανώλης, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Αϊρον Μαϊκ), Μιλλούση Βασιλική, Αργυράκη Μπέσσυ, Αδαμοπούλου Τζίνα, Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ανατολική Αττική 7 έδρες:

Καβαλλάρη Βίκυ,Κόκκαλης Βασίλειος, Αυγερινός Αθανάσιος, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Δαμάσκος Δημήτριος, Βλάχου Γεωργία, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνης

Πειραιώς 6 έδρες:

Αντωνάκου Σταυρούλα, Μανωλάκος Λεωνίδας, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Μπαρμπαγιάννη-Αδαμοπούλου Ευγενία, Μελάς Σταύρος

Νήσων 1 έδρα:

Βουτσινάς Ιωάννης

