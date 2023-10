Πολιτική

Debate - Δούκας: Το πράσινο είναι ζωή, όχι εργολαβία, ζαρντινιέρα και πλακάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον ενωπίω βρέθηκαν οι δύο διεκδικητές του Δήμου Αθηναίων στο μεταξύ τους debate, απαντώντας και σε ερωτήσεις ο ένας του άλλου.

-

Στο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της πόλης, ο υποψήφιος δήμαρχος Χάρης Δούκας ρωτήθηκε για τις προτάσεις του για το πράσινο, τις παιδικές χαρές και τους χώρους στάθμευσης στην Αθήνα κατά πόσο υπάρχει εκτίμηση για τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο, ώστε να υλοποιηθούν αυτά.

Ο κ. Δούκας εκδήλωσε την ικανοποίηση του διότι, όπως είπε, έβαλε στη συζήτηση το πράσινο και τις παιδικές χαρές και προσέθεσε χαρακτηριστικά ότι «αυτή η προσέγγιση του δημόσιου χώρου είναι μια προσέγγιση κεντρική».

«5 χιλιάδες δέντρα το χρόνο, 25 χιλιάδες την πενταετία» ήταν η απάντηση του κ. Δούκα σχετικά με την δέσμευσή του για την ενίσχυση του πρασίνου της Αθήνας. «Ο κ. Μπακογιάννης είχε πει 75 χιλιάδες και έβαλε 4 χιλιάδες την πενταετία. Δε νομίζω ότι είχε ερωτηθεί ότι είχε πει 75 χιλιάδες, πού θα μπουν» σημείωσε ο κ. Δούκας. Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει απόφαση του 2018 για 24 οικόπεδα τα οποία είναι έτοιμα και έχουν αξιοποιηθεί μόνο τα 7, ενώ υπενθύμισε δημόσιους χώρους όπως ο Ελαιώνας, του Γουδή, ο λόφος του Στρέφη.

«Θα χρησιμοποιήσω κάθε σπιθαμή γης», «είναι ζωή, δεν είναι εργολαβία, ζαρντινιέρα και πλακάκι» σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ σχετικά με τους χώρους στάθμευσης απάντησε ότι πρέπει να τοποθετηθούν περιμετρικά της πόλης, καθώς είναι «μαγνήτης αυτοκινήτων».

«Η πρώτη μου απόφαση θα είναι να λύσω τα θέματα με τα σχολεία και να δημιουργήσω ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε μαθητές και καθηγητές»

Στην πρώτη του ελεύθερη παρέμβαση ο Χάρης Δούκας επέλεξε να σχολιάσει «δεν κατάλαβα ποιο ήταν το κόστος για τον Μεγάλο Περίπατο, δεν κατάλαβα γιατί δεν προχώρησαν τα 75 χιλιάδες δέντρα και έγιναν μόνο 4 χιλιάδες» αλλά επιπλέον έθεσε το ζήτημα των σχολείων που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του δήμου.

Αναφέρθηκε σε σχολεία σπίτια, κοντέινερ, με βλάβες και σοβάδες που πέφτουν. «Να υπάρχει σχολείο, να υπάρχουν υποδομές» είπε ο κ. Δούκας. «Θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμα και δεσμεύομαι ότι η πρώτη μου απόφαση θα είναι, εάν αναλάβω τη δημοτική αρχή, να λύσω αμέσως αυτά τα θέματα, δηλαδή να βρω τα προβλήματα και με φαστ τρακ διαδικασίες με ευθύνη του δήμου να δημιουργήσω ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε μαθητές και καθηγητές».

40 παιδικές χαρές σε 5 χρόνια

Σχετικά με τις παιδικές χαρές, ο κ. Δούκας δεσμεύτηκε ότι θα δημιουργήσει 40 παιδικές χαρές σε 5 χρόνια, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μια παιδική χαρά σε κάθε γειτονιά. Ο κ. Δούκας υπενθύμισε ότι στις 70 προϋπάρχουσες παιδικές χαρές, ο κ. Μπακογιάννης προσέθεσε 10, συνεπώς η πόλη πλέον αριθμεί 80 παιδικές χαρές. Σχετικά με το πώς θα βρεθούν τα χρήματα για αυτή τη δαπάνη, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι η πόλη της Αθήνας έχει προϋπολογισμό περισσότερο από 1 δισεκατ. και είπε χαρακτηριστικά «λέτε να μην υπάρχουν τα χρήματα;».

Επιπλέον, ο κ. Δούκας τόνισε ότι η Αθήνα έχει υψηλά δημοτικά τέλη, και συνεπώς πρόκειται για υποχρέωση του δήμου να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες στους πολίτες, σημειώνοντας «αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην ψυχαγωγία οι παιδικές χαρές».

«Η προσέγγισή μας είναι διαφορετική. Να μιλήσουμε για τις υποβαθμισμένες γειτονιές και την υποτιμημένη καθημερινότητα».

Ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας

Στην ενότητα της ασφάλειας, ο κ. Δούκας ρωτήθηκε εάν ο φωτισμός είναι επαρκές μέτρο αλλά και για την τοποθέτησή του στο ζήτημα της χρήσης των καμερών. «Για να κρατήσεις μια πλατεία να είναι ασφαλής, πρέπει πρώτα από όλα να είναι καθαρή, δεύτερον να είναι φωτισμένη, και τρίτον να έχει κόσμο» είπε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι δε συμβαίνει τίποτα από τα τρία «σε πάρα πολλές πλατείες» όπως την πλατεία Αμερικής, Αττικής, στον Αγ. Παντελεήμονα.

«Ο φωτισμός είναι ζητούμενο. Δεν είναι το μόνο, είναι ζητούμενο» σχολίασε ο κ. Δούκας. «Είδα ότι το 2022 στο σάιτ του δήμου, όταν ήταν διαθέσιμα 34 εκατ. για φωτισμό, αξιοποιήθηκαν μόνο τα 4 εκατ.» ανέφερε ο κ. Δούκας. «Δεν είναι φωτεινές οι πλατείες, θέλουμε πάρα πολλή δουλειά και υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν απορροφούνται» προσέθεσε.

Σχετικά με τη δημοτική αστυνομία, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι πριν από 10 χρόνια υπήρχαν χίλιοι δημοτικοί αστυνομικοί ενώ τώρα υπάρχουν «μόνο 200 στους δρόμους», προσθέτοντας «ελάχιστοι σε αυτές τις περιοχές που μόλις ανέφερα», για παράδειγμα στην Κυψέλη είναι μόλις 2 διαθέσιμοι δημοτικοί αστυνομικοί.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί η δημοτική αστυνομία με την οποία, όπως είπε, έκανε και συνάντηση. «Δεν είναι θέμα της δημοτικής αρχής αλλά πρέπει να πιέσουμε σε αυτό» σχολίασε ενώ για τις κάμερες απάντησε «δεν είναι προτεραιότητά μου».

Δεν είναι προτεραιότητά μου οι κάμερες γιατί σε μια παιδική χαρά το πρόβλημα δεν είναι η κάμερα αλλά να υπάρχει αστυνομία ή δημοτικός αστυνομικός

Απαντώντας σε follow-up ερώτηση, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «στις πλατείες, στις παιδικές χαρές, δε μου ζήτησαν κάμερες. Μου ζήτησαν να βλέπουν έναν αστυνομικό, έναν δημοτικό αστυνομικό», συμπληρώνοντας ότι «το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η μικροεγκληματικότητα, η μικροπαραβατικότητα» και ο λόγος είναι ότι «δεν βλέπουν» την παρουσία οργάνων της τάξης. «Δεν είναι προτεραιότητά μου οι κάμερες γιατί σε μια παιδική χαρά το πρόβλημα δεν είναι η κάμερα αλλά να υπάρχει αστυνομία ή δημοτικός αστυνομικός, εάν συμβεί κάτι» είπε ο κ. Δούκας.

Τα έργα για την κλιματική κρίση «είναι θέμα ζωής»

«Γιατί δεν τα κάνατε τόσο καιρό;» σχολίασε ο κ. Δούκας απευθυνόμενος προς τον κ. Μπακογιάννη σχετικά με τα θέματα της κλιματικής κρίσης και της ανθεκτικότητας, πριν υπογραμμίσει ότι «είναι ντροπή να λέει ο κ. Μπακογιάννης ότι η Αθήνα δεν είναι Βόλος» και «μετά από δύο ημέρες από τη δήλωση αυτή να κρατιούνται γυναίκες στη Β. Σοφίας από ένα στύλο».

«Είναι μια ανοχύρωτη πόλη Αθήνα» τόνισε ο κ. Δούκας γιατί «δεν υπάρχει μελέτη». «Τα θέματα της ανθεκτικότητας είναι επιστημονικά, τα οποία πρέπει να τα εντοπίσουμε σοβαρά. Δεν είναι έργα εδώ και εκεί» ανέφερε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε κλιματική κρίση» και τονίζοντας την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

«Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα» για το πώς η πόλη θα γίνει πιο «ανθεκτική» αξιοποιώντας τους λόφους, τα πέντε βουνά της Αθήνας, «με έργα υποδομής» και «συμπαγείς χώρους πρασίνου», «κήπους βροχής» και άλλες «σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες». «Για εμάς η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη γιατί σε αντίθετη περίπτωση η Αθήνα κάθε φορά θα έχει πρόβλημα στις κακοκαιρίες» τόνισε ο κ. Δούκας.

«Ακόμα και σε μια απλή καταιγίδα χρειάζεσαι ζωντανό χώμα, για να μπορέσει να απορροφήσει σα σφουγγάρι το νερό» είπε ο κ. Δούκας, διερωτώμενος «μα είναι αυτή η προσέγγιση των εργολάβων σήμερα στην Αθήνα;» και καταλήγοντας «εγώ το λέω πράσινο της εργολαβίας».

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογραμμίζοντας ότι «προκύπτει το ερώτημα πόσα χρήματα έχει ζητήσει ο δήμος Αθηναίων ακριβώς για να αντιμετωπίσει τη συνθετότητα, γιατί είναι μια τσιμεντούπολη με μπαζωμένα ρέματα και με μικρά έργα υποδομής;». «Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα εδώ. Η δυνατότητα αυτή τελειώνει» και άρα «θα χαθεί μια χρυσή ευκαιρία για την πόλη μας» κατέληξε ο κ. Δούκας.

«Ζήτησα να πάρει ο δήμος στη γεωγραφική του επικράτεια όλες αυτές τις απαραίτητες υποδομές» είπε ο κ. Δούκας, τονίζοντας ότι «εάν με ψηφίσουν οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες, θα αναλάβω την ευθύνη, δηλαδή με τις υπηρεσίες θα καθαρίσω τα φρεάτια, θα προχωρήσω όλες τις μελέτες και όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά» διότι «είναι θέμα ζωής».

Για Μεγάλο Περίπατο: Σαν πολίτης εκνευρίζομαι, σαν καθηγητής εξοργίζομαι

Αναφερόμενος στον Μεγάλο Περίπατο, ο κ. Δούκας υπογράμμισε «σαν πολίτης εκνευρίζομαι, σαν καθηγητής εξοργίζομαι διότι είναι μια απλή διαπλάτυνση» ενώ για τα δέντρα που φυτεύτηκαν τελικά μετά από διάφορες εναλλαγές σημείωσε ότι «δείχνει ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο». Επιπλέον, σχολίασε «έγινε σε έναν δρόμο που είχε καλά πεζοδρόμια», «ούτε ποδηλατοδρόμος, ούτε κάτι άλλο εξεζητημένο» ενώ «συνεχίζει να υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο διότι ακριβώς μίκρυνε ο δρόμος χωρίς να υπάρχει διεύρυνση σε υπόλοιπες διαδρομές και οδούς». Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε ξεχωριστά στο κλείσιμο της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, το οποίο έγινε όπως είπε «χωρίς μελέτη και σχέδιο», με αποτέλεσμα «να κοπεί στα δύο» το κέντρο της πόλης και «οι άνθρωποι που είναι στο Μετς και στο Παγκράτι να πρέπει να περάσουν από το Σύνταγμα και την Ομόνοια».

«Δεσμεύομαι ότι θα ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγας» υπογράμμισε ο κ. Δούκας «για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κυκλοφορήσουν λίγο περισσότερο άνετα. Δεν αρκεί. Αλλά να δώσουμε μια πρώτη ανάσα».

«Το πώς θα διώξουμε το αυτοκίνητο από την πόλη είναι σύνθετο και δεν είναι τυφλές κινήσεις» απάντησε ο κ. Δούκας στον κ. Μπακογιάννη, προσθέτοντας ότι σε άλλες πόλεις της Ευρώπης εφαρμόζονται δοκιμαστικές περίοδοι σε μικρούς δρόμους, ενισχύεται η δημοτική συγκοινωνία και γίνεται χρήση άλλων κινήτρων για να προχωρήσει «η ήπια κυκλοφορία».

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρος – καταγγελία: Άντρας βίασε κουταβάκι

Η Βουλή των Ελλήνων φωτίστηκε με τη σημαία του Ισραήλ (εικόνες)

Πάτρα: Πέθανε προσπαθώντας να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητο του