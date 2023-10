Κοινωνία

Πεδίον του Άρεως: Ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε πάνω σε δέντρο

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε από υπάλληλούς συνεργείου καθαρισμού πάνω σε ένα δέντρο κοντά σε μία καντίνα.

Ένα ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στο Πεδίον του Άρεως.

Σύμφωνα με την αστυνομία το κρανίο εντοπίστηκε περίπου στις 11:00 από υπάλληλούς συνεργείου καθαρισμού πάνω σε ένα δέντρο κοντά σε μία καντίνα.

To μακάβριο εύρημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για ανθρωπολογική εξέταση.

Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Κυψέλης.

