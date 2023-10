Κοινωνία

Μαραθώνας: Φωτιά στον Σχινιά

Κοντά στο κωπηλατοδρόμιο και σε σπίτια ξεπήδησαν οι φλόγες. Δύσκολο έργο για τις ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Φωτιά ξέσπασε κοντά στο κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά, το απόγευμα της Πέμπτης.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 12 οχήματα, 41 πυροσβέστες και τρία πεζοπόρα τμήματα.

Μέχρι την δύση του Ηλίου επιχειρούσε από αέρος ένα ελικόπτερο προκειμένου να βοηθήσει στην άμεση κατάσβεση.

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του κωπηλατοδρομίου του Σχινιά.

Η πυρκαγιά καίει σε καλαμιές και βαλτώδη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων.

