Μέση Ανατολή - Γερμανία: “Φρένο” στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα απαγορεύονται οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στην Γερμανία. Τι ανέφερε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ

Μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών απαγόρευσε τις τοπικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στη Γερμανία.

Πολλές προγραμματισμένες διαδηλώσεις έχουν ήδη απαγορευτεί σε πολλές γερμανικές πόλεις, λόγω ανησυχιών για θέματα ασφάλειας, πιθανών αντισημιτικών συνθημάτων ή εξύμνησης της βίας. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, επειδή εκλάπησαν ή πυρπολήθηκαν ισραηλινές σημαίες.

Στο Βερολίνο απαγορεύθηκε σήμερα διαδήλωση η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, ενώ οι αρχές ενήργησαν σε πολλές περιπτώσεις για να διαλύσουν μικρότερες συγκεντρώσεις. Στην περιοχή Νοϊκέλν, όπου ζουν πολλοί μουσουλμάνοι και τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις υποστηρικτών της Χαμάς, συνελήφθησαν τρία άτομα σε συγκέντρωση περίπου 150 ανθρώπων.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ διευκρίνισε πάντως ότι η απόφασή της δεν συνεπάγεται καθολική απαγόρευση των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. «Στη Γερμανία ο καθένας επιτρέπεται να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του και να διαδηλώνει ειρηνικά. Αλλά όπου ξεπερνιούνται τα όρια, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα. Τότε δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή για την υποκίνηση αντισημιτικών και αντι-ισραηλινών εκδηλώσεων και καμία ανοχή - αυτό είναι αυτονόητο - για τη βία. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι επιλογές της αστυνομίας, σε περίπτωση που δοξάζεται η τρομοκρατία της Χαμάς».

Σε αυτό το πλαίσιο, φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο Μόναχο, στην Κολωνία, στο Μανχάιμ και στο Φράιμπουργκ.

