Πολιτική

Μέση Ανατολή - Γκουτέρες: Ο θάνατος εικονολήπτη στον Λίβανο αντανακλά τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλα δυο μέλη της ομάδας του Reuters, οι Θάερ αλ Σουντάνι και Μάχερ Νάζεχ, τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

-





Ο θάνατος εικονολήπτη του πρακτορείου ειδήσεων Reuters Ισάμ Αμπντάλα στον νότιο Λίβανο, όπου κάλυπτε τις εξελίξεις, πιστοποιεί τον τεράστιο κίνδυνο ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς να «εξαπλωθεί» στο λιβανέζικο έδαφος, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Εκτός από τον εικονολήπτη που έχασε τη ζωή του, άλλα έξι μέλη των δημοσιογραφικών ομάδων που είχαν στείλει στην περιοχή αυτή το Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αλ Τζαζίρα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν τα τρία ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν κοντά στο χωριό Άλμα ες Σαμπ όταν χτυπήθηκαν εξαιτίας διασυνοριακών βομβαρδισμών, είπε τραυματίας δημοσιογράφος του AFP.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί ακολούθησαν προσπάθεια διείσδυσης Παλαιστίνιων από τη λιβανέζικη πλευρά.

Άλλα δυο μέλη της ομάδας του Reuters, οι Θάερ αλ Σουντάνι και Μάχερ Νάζεχ, τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, ανέφερε το πρακτορείο προσθέτοντας πως προσπαθεί να συγκεντρώσει «περισσότερες πληροφορίες» για το τι συνέβη. Η φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Κριστίνα Ασί και ο εικονολήπτης του Ντίλαν Κόλινς επίσης τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Τύρου.

Η Κάρμεν Τζουχάνταρ και ο Έλι Μπράχια του Αλ Τζαζίρα τραυματίστηκαν και αυτοί όταν το όχημά τους χτυπήθηκε «από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς», όπως είπαν. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του το γεγονός ότι «δημοσιογράφοι έγιναν στόχος του ισραηλινού εχθρού στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επίθεσής του εναντίον του εδάφους του Λιβάνου».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές βροχές το Σάββατο

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός νταλίκας (εικόνες)

Γάζα: εγκατέλειψαν τα σπίτια τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (εικόνες)