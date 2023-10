Κόσμος

Μέση Ανατολή: Η Ρωσία ζητά από τον ΟΗΕ να αναλάβει δράση

Η Ρωσία διένειμε στα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχέδιο απόφασης του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ για τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Τι δήλωσε ο ρώσος πρεσβευτής.

Η Ρωσία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως είναι υπεύθυνες για την κατάσταση στη Γάζα, κάλεσε την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση, βάζοντας στο τραπέζι σχέδιο απόφασης που ζητεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

«Είμαστε πεισμένοι πως το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να δράσει για να τερματιστεί αυτό το λουτρό αίματος και για να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με σκοπό να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος, όπως προβλεπόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ο ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Βασίλι Νεμπένζια, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία.

«Με αυτή την οπτική, διανείμαμε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που προβλέπει ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, που γίνει πλήρως σεβαστή, και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ καταδικάζει τη βία και τις τρομοκρατικές ενέργειες», συνέχισε. Το κείμενο καλεί να υπάρξει «άμεση, διαρκής και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική κατάπαυσης του πυρός».

Ακόμη, «καταδικάζει τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες». Όμως δεν κατονομάζει τη Χαμάς, ενώ οι ΗΠΑ είχαν αξιώσει πριν από τέσσερις ημέρες το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει ξεκάθαρα τις «ειδεχθείς τρομοκρατικές ενέργειες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που προχώρησε το περασμένο Σάββατο σε επίθεση εύρους χωρίς προηγούμενο στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ρώσο πρεσβευτή κάποια κράτη αντιμετώπισαν «θετικά» το σχέδιο κειμένου, άλλα λιγότερο.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, καταφέρθηκε εναντίον δυτικών χωρών, ιδίως των ΗΠΑ, που κατ’ αυτόν «φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για τον άμεσα επαπειλούμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», καθώς και προσωπικά εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: διότι όπως στηλίτευσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «είπε πως η ΕΕ στέκει στο πλάι του Ισραήλ» αλλά «κλείνει τα μάτια μπροστά στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας».

Καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας τείνει συχνά να διχάζεται για το Μεσανατολικό, οι πρεσβευτές τήρησαν επιφυλακτική στάση έπειτα από τη συνεδρίαση.

«Το σχέδιο απόφασης εμφανίστηκε μόλις δυο λεπτά πριν από τη συνεδρίαση (...) και θεωρώ πως για ένα ζήτημα τόσο σημαντικό, ενώ έχουμε ήδη καταστροφή ανθρωπίνων ζωών, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις, σοβαρές διαβουλεύσεις», σχολίασε η πρεσβεύτρια της Βρετανίας στα Ηνωμένα Έθνη Μπάρμπαρα Γούντγουορντ.

«Δεν διαβουλεύτηκαν με όλους και δεν συμπεριλαμβάνει καν αναφορά στη Χαμάς, επομένως προφανώς δεν είναι σοβαροί ούτε ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις των περισσοτέρων άλλων κρατών μελών» του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε νωρίτερα δυτικός διπλωμάτης στο Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αρχίζει να διαφαίνεται «συναίνεση όσον αφορά τις ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση», ανέφερε αντίθετα από την πλευρά του ο κινέζος πρεσβευτής Τζανγκ Τζουν, που δήλωσε «ανοικτός σε οποιαδήποτε προσπάθεια βοηθήσει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αποκλιμάκωση».

Για να εγκριθεί οποιαδήποτε απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας χρειάζεται τουλάχιστον εννέα ψήφους υπέρ και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία). Οι ΗΠΑ παραδοσιακά είναι προστάτιδα δύναμη του Ισραήλ στο ΣΑ, ασκούν το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν σε κείμενα που κρίνουν ότι στρέφονται εναντίον του.

Δεν είναι ακόμα σαφές ούτε το αν ούτε το πότε η Ρωσία σκοπεύει να θέσει το σχέδιο απόφασης σε ψηφοφορία. «Κατόπιν αιτήματος μελών του Συμβουλίου, η Βραζιλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλες τις αντιπροσωπείες ώστε να υπάρξει ενιαία θέση του», ανέφερε ο Μάουρου Βιέιρα, ο βραζιλιάνος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία του ΣΑ τον Οκτώβριο.

Μετά την αιφνιδιαστική και άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός της κήρυξε πόλεμο και στο σφυροκόπημα της Γάζας από το περασμένο Σάββατο σε αντίποινα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.900 άνθρωποι. Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης διεμήνυσε χθες ότι οι μέχρι στιγμής επιχειρήσεις ήταν «μόνο η αρχή».

