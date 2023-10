Πολιτική

Χάρης Δούκας: Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας

Η παράταξη του νέου δημάρχου, Χάρη Δούκα καταλαμβάνει 26 από τις 43 έδρες.

Μετά το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα στον Δήμο Αθηναίων, η παράταξη του νέου δημάρχου Χάρη Δούκα καταλαμβάνει στο δημοτικό συμβούλιο 26 έδρες, του απερχόμενου δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη 8 έδρες, του Κώστα Ζαχαριάδη 3, από δύο έδρες οι παρατάξεις του Νίκου Σοφιανού και του Ηλία Κασιδιάρη και από 1 οι επικεφαλής των παρατάξεών τους Κώστας Παπαδάκης και Ελένη Παπαδοπούλου.

Η σύνθεση του νέου δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 είναι η εξής:

Δούκας Χάρης

Μπέη - Καραμπότσου Ρωξάνη- Ευαγγελία,

Αποστολόπουλος Γεώργιος

Γεννηματά Ιωάννα (Τζίνη)

Στρατηγάκη Μαρία

Δούρου Όλγα

Βασιλείου Χριστίνα

Γιαννοπούλου Καλλιόπη (Πόπη)

Αγρόγιαννη - Μουκριώτου Ζαχαρούλα

Λαλιώτης Νικόλαος

Χειμωνάς Αθανάσιος

Γιάνναρος Γεώργιος-Κωνσταντίνος

Σκουμπουρδή Αρτεμις

Ζωντήρου Ελένη

Μπάρκα Βασιλική

Ευαγγελίδου Μάρω

Χρυσόγελος Νίκος

Σιδερή Δήμητρα

Γεωργιάδης Θωμάς

Γιαννόπουλος Ευάγγελος

Φούντζουλα Μίνα

Χαρλαύτης Παναγιώτης - Πάρης

Μαντζαβίνου Έλενα

Γραμματικόγιαννης Ανδρέας

Βελεγράκης Μανόλης

Λιμνιωτάκη Δέσποινα

Μπακογιάννης Κώστας

Αβραμίδης Νικόλαος

Τεντόμας Χρήστος

Καλαμπόκας Μανόλης

Έβερτ Αλβέρτη Αλεξία

Βουλγαράκης Γεώργιος

Γκαγκάκη Δημητριάδου Κατερίνα

Κολλάτος Σάκης

Ζαχαριάδης Κώστας

Αλεβυζάκη Δέσποινα

Βουτυράκου Διάνα

Βουρδουμπάς Χάρης

Κασιδιάρης Ηλίας

Γιάννα Μπέττυ

Παπαδάκης Κώστας

Παπαδοπούλου Ελένη