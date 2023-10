Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για ακρίβεια: Αν χρειαστεί, θα τα βάλουμε με πολυεθνικούς κολοσσούς

Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Τον αποτροπιασμό του και την οδύνη του για το τραγικό χτύπημα προχθες σε νοσοκομείο της Γάζας, που στοίχισε τη ζωή, σε εκατοντάδες αμάχους εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. «Να προσθέσω κι εγώ τη φωνή μου σε αυτούς που ζητούν την άμεση διαλεύκανση αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πραγματικά ποιοι είναι οι υπαίτιοι, και να προσθέσω ότι δυστυχώς στην ευρύτερη γειτονιά μας διαδραματίζονται δραματικά γεγονότα. Ξεκινώντας από την πρωτοφανούς αγριότητας δολοφονική επίθεση της Χαμάς εντός του Ισραήλ, δυστυχώς τα πράγματα οδεύουν προς μία γενικότερη αποσταθεροποίηση» ανέφερε.

«Υπάρχουν απόψεις και επιχειρηματολογία και από τις δύο πλευρές και δεν θα σπεύσω να βγάλω κάποιο συμπέρασμα, καταδικάζοντας ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά» υπογράμμισε.

«Κανείς στον αραβικό κόσμο δεν καταλογίζει στην Ελλάδα μονομέρεια τέτοια που να μας αποκλείει από τις συζητήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος της Ελλάδος αυτή τη στιγμή βαραίνει και όλοι αντιλαμβάνονται ότι είμαστε ένας πυλώνας σταθερότητας σε μία περιοχή η οποία, δυστυχώς, δοκιμάζεται πάλι από μεγάλη γεωπολιτική αστάθεια» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια αφού είπε ότι η οικονομία πάει καλά σημείωσε «οι τιμές κάποια στιγμή θα αποκλιμακωθούν, όμως οι μόνιμες αυξήσεις των εισοδημάτων ήρθαν για να μείνουν, αυξήσεις μισθών, αυξήσεις μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους, συσσωρευμένες μειώσεις φόρων οι οποίες βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα».

«Στήριξη των πιο αδυνάμων, αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και ένα συσσωρευμένο όφελος από μέτρα όπως το «Market Pass», που ξεπερνάει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία στήριξαν το εισόδημα σε δύσκολες στιγμές. Δεύτερη παρέμβαση, πολύ σημαντική: λειτουργία της αγοράς. Έχουμε βάλει πολύ μεγάλα πρόστιμα και θα εξακολουθώ να το κάνω. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την...» είπε.

Επίσης έστειλε αυστηρό μήνυμα στις μεγάλες πολυεθνικές για τις υψηλές τιμές των προϊόντων λέγοντας «αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά νυχτωμένοι».





«Aν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς θα το κάνουμε, γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ» πρόσθεσε.

Σχετικά με το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε «Η επιτυχία της πρώτης κάλπης δεν ακυρώνεται από τα αποτελέσματα της δεύτερης. Διότι εκεί έγινε η πραγματική καταμέτρηση των δυνάμεων. Και νομίζω ότι, όπως και αν μετρήσει κανείς τις ψήφους, η Νέα Δημοκρατία βγήκε ενισχυμένη από την πρώτη κάλπη».

«Τώρα, στη δεύτερη κάλπη προφανώς και τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Η τελική εικόνα, όμως, παραμένει μια εικόνα όπου 12 στους 13 περιφερειάρχες προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και η αντιπολίτευση κατάφερε, σε πολύ ειδικές συνθήκες, να κερδίσει μόνο μία περιφέρεια» συμπλήρωσε.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

