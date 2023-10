Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Κλιμακωτή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους

Ο Υπουργός Εργασίας στον ΑΝΤ1 για την προσωπική διαφορά, τις αλλαγές για τους συνταξιούχους, τις συντάξεις χηρείας και των δικαστικών. Το Μεσανατολικό και οι ευχές στον Κασσελάκη.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υπουργός Εργασίας.

«Να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτον στον Στέφανο Κασσελάκη», είπε εισαγωγικά ο Άδωνις Γεωργιάδης και ερωτηθείς για το αν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, απάντησε πως, «δεν έχω αποφασίσει αν θα ψηφίσω. Αξιωματικά σας λέω πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν ίσα δικαιώματα με τους άλλους. Θα αποφασίσω όταν δω το νομοσχέδιο».

Κληθείς να σχολιάσει τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε πως, «δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα βρουν αυτοί μεταξύ τους».

Όσο για την αποστροφή του Πρωθυπουργού, στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 για τα κυβερνητικά στελέχη που πρέπει «να βουτούν τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν», εξέφρασε την άποψη πως, «κανένας δεν έχει καβαλήσει το καλάμι στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι, είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε τους άλλους» και συμπλήρωσε πως, «είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω πολύ και από ό,τι έχω καταλάβει, κάνει καλό και στη ΝΔ αυτό».

Για τις αποζημιώσεις των 534 ευρώ στους πληγέντες της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία, εκτίμησε ότι θα πληρωθούν άμεσα, καθώς όπως είπε, «ποτέ δεν γίνεται τον ίδιο μήνα, κάπου τώρα θα πληρωθούν».

«Μέχρι κάποιο ποσό θα είναι έως 200 ευρώ», είπε για το επίδομα προσωπικής διαφοράς, το οποίο είπε θα δοθεί τέλος Δεκεμβρίου.

Για το μεσανατολικό και τις τυχόν επιπτώσεις στην οικονομία, απάντησε πως, «δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που έρχεται ακριβώς», διαβεβαιώνοντας πως, «η κυβέρνηση ετοιμάζεται και για το χειρότερο σενάριο» και συμπλήρωσε πως, «ο πρωθυπουργός θα είναι αύριο στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις».

Για τους εργαζόμενους συνταξιούχος και τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν από 1/1/2024 βάσει του νέου ασφαλιστικού, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως, ο συνταξιούχος θα κερδίσει «περίπου 2500 το χρόνο» και η διαφορά θα φανεί από την πληρωμή των συντάξεων του Φεβρουαρίου.

«Μελετούμε τις αυξήσεις χηρείας, μετά από την απόφαση του ΣτΕ», απάντησε σε σχετικό ερώτημα και χαρακτήρισε τις συντάξεις χηρείας ως το πιο «σύνθετο θέμα που έχω κληρονομήσει».

«Η απόφαση για τους μισθούς των δικαστικών δεν αφορά στα αναδρομικά. Για τις συντάξεις τους, η απόφαση αφορά τους τρεις που προσέφυγαν», είπε για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους δικαστικούς, ενώ αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, σημείωσε πως, «πάει καλά, διότι έχουμε φτιάξει -μεταξύ άλλων- ένα καλό ασφαλιστικό σύστημα. Αν το τινάξουμε στον αέρα, θα πάψει να πηγαίνει καλά».

«Η εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους θα γίνει κλιμακωτή, θα είναι στο επόμενο νομοσχέδιο», διαβεβαίωσε, όμως για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, είπε πως, «αξιωματικά, δεν είμαι κατά των δώρων, αν μπορούμε να το πληρώσουμε με ασφάλεια. Είναι όμως μια μακροχρόνια δέσμευση, το πώς μας βλέπουν οι ξένοι, το επιτόκιο του δανεισμού».

Για την αποστροφή του πρωθυπουργού για τις πολυεθνικές, εξήγησε από δική του εμπειρία, ως Υπουργός Ανάπτυξης, ότι, «είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσεις τα κόλπα που κάνουν οι πολυεθνικές ανά χώρα. Όταν πας να κάνεις τη σύγκριση, δεν γίνεται η σύγκριση».

Ανέφερε πως «το ‘καλάθι’ πήρε δύο χρυσά μετάλλια από τον Economist» και κατέληξε λέγοντας πως, «χθες βγήκε δικαστική απόφαση που ενέκρινε την εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνας και μπορούν να πάρουν μπροστά μετά από 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και απόδειξη ότι, ένα θέμα όσο δύσκολο κι αν φαίνεται στην αρχή, μπορεί να λυθεί».

