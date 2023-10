Life

Αίας Μανθόπουλος: Οδύνη και συγκίνηση στην κηδεία του (βίντεο)

Ποιοι φίλοι και συνάδελφοι συνόδευσαν τον αγαπημένο ηθοποιό στην τελευταία του κατοικία.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και εντός σε στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Κοιμητηρίου Παιανίας, η κηδεία του δημοφιλούς ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου. Στο πλάι του ηθοποιού για το τελευταίο αντίο, βρέθηκε πρώτη απ’ όλους η σύντροφός του Ελισάβετ Σταμοπούλου, η οποία δήλωσε συντετριμμένη: «Είναι μεγάλη απώλεια η φυγή του Αίαντα. Δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Θα κάνω υπομονή μέχρις ότου ο καιρός να απαλύνει τον πόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να κάνουμε υπομονή εμείς που μείναμε πίσω. Δεν τον περιμέναμε το θάνατό του. Τελευταία ήταν πολύ καλά». Στην τελευταία του κατοικία συνόδευσαν επίσης τον ηθοποιό οι δύο κόρες του, ο γιος του, η πρώην σύζυγός του, ο Μανούσος Μανουσάκης, ο Ιάκωβος Μυλωνάς, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Κώστας Κόκλας και η Νάντια Μουρούζη.

Όπως είναι γνωστό ο Αίας Μανθόπουλος πέθανε σε ηλικία 61 ετών την Τρίτη 17 Οκτωβρίου από εγκεφαλικό επεισόδιο, και ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου Χαϊδαρίου «Αττικόν». Η οικογένεια του ηθοποιού αποφάσισε να πραγματοποιήσει δωρεά των οργάνων του.

Ο Αίας Μανθόπουλος σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Καρόλου Κουν και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνεργάστηκε σε αρκετές παραστάσεις με τον Μίνωα Βολανάκη, επίσης δούλεψε με τον Greg Floy για το ανέβασμα της "Μήδειας" στα αγγλικά σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, και με το Γιάννη Κακλέα για το μιούζικαλ "Μάλα, η μουσική του ανέμου" του Νίκου Καρβέλα στο Θέατρο Παλλάς (2002), με συμπρωταγωνίστρια την Άννα Βίσση. Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε στις ταινίες "Κλοιός" του Κώστα Κουτσομύτη, "Ρόδα, τσάντα και κοπάνα" του Ομηρου Ευστρατιάδη, αλλά και στο ντοκιμαντέρ "Love in the ancient world" με την Κάθλιν Τέρνερ στα αγγλικά, σε σκηνές από τη Λυσιστράτη, καθώς επίσης και ως γκεστ σταρ στην ταινία του Χάρη Ρώμα "Ροζ ολοταχώς", εξάλλου ντούμπλαρε στα αγγλικά τις τελευταίες ταινίες του Νίκου Κούνδουρου "Η μπαλάντα ενός δαίμονα" (1992) και "Αντιγόνη" (1994). Τηλεοπτικά έπαιξε στη σειρά "The Amphora" ("Το κυνήγι του Αμφορέα") της κρατικής σουηδικής τηλεόρασης στα αγγλικά, και στην αυστριακή τηλεταινία "Η αυτοκράτειρα Σίσσυ", επίσης σε ελληνικές σειρές όπως οι "Βεντέτα" (1986), "Αφρικα" (1992), "Τρίτο στεφάνι" (1995),"Σοφία ορθή" (1996) "Σαν χειμωνιάτικη λιακάδα" (2000), και ως γκεστ στις σειρές "Απαράδεκτοι", "Αίθουσα του θρόνου", "Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη", "Κόκκινος κύκλο", "Κωνσταντίνου και Ελένης", "Κάποιος να τη φυλάει" και "Κόκκινο Ποτάμι". Γνώρισε πάντως ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία στο σήριαλ "Δύο Ξένοι". Ήταν ανιψιός της Ειρήνης Παππά.

