Παναθηναϊκός - Μακάμπι: νίκη “θρίλερ” για τους Ισραηλινούς

Σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίλερ, νικήτρια βγήκε η φιλοξενούμενη Μακάμπι στην παράταση.

Η τραγική εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο και οι τάσεις αυτοχειρίας του στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, όταν πλέον είχε ολοκληρώσει την ανατροπή από το -15, επέτρεψαν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ να γίνει η δεύτερη ομάδα που περνάει νικηφόρα εφέτος από το ΟΑΚΑ, μετά τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 81-86 στην παράταση (72-72 κ.α.) από τους Ισραηλινούς, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, κλείνοντας τη «διαβολοβδομάδα» με δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 1-3.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε στο επιπλέον πεντάλεπτο να οδηγήσει το ματς σε δεύτερη παράταση, αλλά ο Κώστας Σλούκας μέτρησε 2/3 βολές, μετά από φάουλ που κέρδισε από τον Χασιέλ Ριβέρο σε προσπάθεια του από τα 6,75 στα 6΄΄ (81-82), με την Μακάμπι να κρατάει το προβάδισμα και να «κλειδώνει» τη νίκη από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας, δια χειρός Λορέντζο Μπράουν (81-84).

Στον αντίποδα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας πανηγύρισε το πρώτο της «διπλό», βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τον αγώνα με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο, καθώς στο 24΄ έχασαν τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες, διεκδικώντας το αντιαθλητικό υπέρ του Ντίνου Μήτογλου.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 24-39, 49-57, 72-72κ.α., 81-86 παρ.

